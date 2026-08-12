Aeropuerto de Ibiza: más de 5,2 millones de pasajeros hasta julio, un 3,1% de crecimiento frente a 2025

El aeropuerto de Ibiza ha superado los 5,2 millones de pasajeros en los siete primeros meses de 2026. En concreto, entre enero y julio han pasado por sus instalaciones 5.258.962 viajeros, un 3,1% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos facilitados este 12 de agosto por Aena, el gestor de las terminales aeroportuarias de interés general. En este mismo periodo se han efectuado 49.413 operaciones, también un 3,1% más. La estadística tanto de pasajeros como de aeronaves contabiliza las llegadas y las salidas.

Solo durante el pasado mes de julio, el aeropuerto de es Codolar registró un total de 1.490.302 pasajeros, lo que supone un incremento del 3% respecto al mismo mes del año anterior. La mayor parte de estos usuarios viajó en vuelos comerciales, que sumaron 1.487.214 pasajeros. De ellos, 509.430 utilizaron conexiones nacionales, un 6% más que en julio de 2025, mientras que los vuelos internacionales contabilizaron 977.784 viajeros, con un incremento interanual del 1,5%.

La diferencia entre estos dos tráficos se acentúa, como es lógico, durante los meses de verano como consecuencia de la actividad turística, muy estacional y que abarca de mayo a octubre, aunque últimamente se está notando cierta desestacionalización en los meses previos y posteriores. Durante este periodo, el tráfico internacional es mayoritario y deja al nacional el protagonismo en los meses de temporada baja.

Por nacionalidades

Entre los mercados internacionales con mayor volumen de pasajeros, Reino Unido volvió a situarse en primera posición, con 333.644 viajeros durante julio. Le siguieron Italia, con 218.766 pasajeros, y Alemania, con 103.091.

En cuanto a las operaciones de aeronaves en la única pista de aterrizaje habilitada, el aeropuerto de Ibiza gestionó durante el séptimo mes del año un total de 13.544 vuelos, un 2,4% más que en julio del año pasado.

El ejercicio de 2026 comenzó con cifras negativas. En enero, el aeropuerto atendió a 199.053 pasajeros, un 5,6% menos que un año antes, y gestionó 2.555 vuelos, un 4,5% menos.

Un avión se aproxima al aeropuerto de Ibiza para aterrizar. / Vicent Marí

La caída continuó en febrero, aunque de forma más moderada. Ese mes se contabilizaron 207.486 viajeros, un 2,9% menos, y 2.449 operaciones, con un descenso del 2,6%. El acumulado de los dos primeros meses se situó así en 406.539 pasajeros, un 4,3% menos que en 2025.

El cambio de tendencia llegó en marzo. La terminal registró 296.119 pasajeros, un 3,2% más, y 3.263 movimientos de aeronaves, un 4,5% más. El fuerte crecimiento del tráfico internacional, del 42,6%, compensó entonces el descenso de las conexiones nacionales.

Balance positivo en el acumulado del año

La mejora se mantuvo en abril, con 671.579 pasajeros, un 3,1% más, y 6.530 vuelos, un 5,1% más. Al cierre de ese mes, el balance acumulado del año ya había pasado a terreno positivo, con 1.374.237 viajeros, un 0,8% más que durante el primer cuatrimestre de 2025.

Mayo fue el mes de mayor crecimiento relativo del semestre. El aeropuerto recibió 1.094.236 pasajeros y gestionó 9.554 operaciones, con un incremento del 6,1% en ambos indicadores. El tráfico nacional aumentó ese mes un 10,8% y el internacional, un 3,9%.

En junio (cerró con 1.300.187 pasajeros, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado), el aeropuerto encadenó cuatro meses consecutivos de crecimiento tanto en pasajeros como en movimientos de aeronaves. Una tendencia que se ha consolidado con el mes de julio vencido. La evolución de la primera mitad del año dibuja así dos etapas diferenciadas: una temporada de invierno con descensos en enero y febrero y una recuperación desde marzo, reforzada por la apertura progresiva de las rutas de verano.