Eclipse en Ibiza
La Aemet da una alegría en Ibiza: ni una nube para ver el eclipse
La Agencia Estatal de Meteorología prevé un cielo completamente despejado en la costa oeste de la isla para la observación del fenómeno astronómico
La cita astronómica más esperada del año llega esta tarde a Ibiza con el mejor de los regalos posibles: un cielo completamente despejado. Según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Mteorología (Aemet), la costa oeste de la isla disfrutará de condiciones perfectas para el eclipse solar total que hoy, miércoles 12 de agosto, tiene su gran momento con la puesta de sol.
La previsión horaria del organismo para Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan es clara: cielo despejado toda la tarde y la noche, con un 0% de probabilidad de precipitación en todas las franjas. El viento soplará flojo, del sureste, entre 5 y 12 km/h, sin ningún fenómeno que pueda entorpecer la observación.
Ibiza será uno de los últimos puntos de España desde donde podrá verse la totalidad, justo cuando el Sol esté a punto de esconderse en el mar. La fase parcial comenzará hacia las 19.38 horas, y la máxima ocultación se producirá entre las 20.30 y las 20.33. El fenómeno concluirá casi a la vez que la puesta de sol, en torno a las 20.45-20.50 horas.
Las calas, las zonas de observación favoritas
La costa occidental, orientada de lleno hacia poniente, es el lugar idóneo para no perderse el espectáculo. Sant Antoni y su bahía, junto a enclaves de Sant Josep como Platges de Comte, Cala Molí o Cala Llentia, y zonas de Sant Joan, ofrecen un horizonte abierto para seguir el recorrido del Sol hasta que la Luna lo cubra por completo.
El Govern balear ha designado zonas de observación oficiales, entre ellas Cala Gració, la costa de Sant Antoni, Sa Pedrera, Port des Torrent, Platges de Comte, Cala Llentia y Cala Molí. Es el primer eclipse solar total visible desde la Península desde 1905, y Baleares es el último territorio español donde se verá la totalidad.
No obstante, el dispositivo preparado para el eclipse contempla también restricciones de tráfico en una veintena de carreteras de los tres municipios que dan acceso a miradores, playas y otros lugares en los que se espera una gran afluencia de público. Ya está cerrado el ingreso de vehículos en playas como Benirràs o Cala d'Hort y hay cortes en las carreteras de acceso a Cala Tarida, Platges de Comte o el puerto de Sant Antoni.
Los expertos recuerdan la seguridad ocular: solo deben usarse gafas homologadas con norma ISO 12312-2, u observación indirecta, ya que mirar al Sol sin protección puede dañar la retina. Con un cielo limpio y las mejores localizaciones mirando al oeste, Ibiza se prepara para vivir esta tarde uno de los fenómenos más memorables de las últimas décadas, con la AEMET despejando, nunca mejor dicho, cualquier duda sobre el tiempo.
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