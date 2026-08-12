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45 bomberos forestales vigilarán Ibiza y Formentera durante el eclipse

El Ibanat moviliza 39 efectivos en Ibiza, con especial atención a Sant Joan, y seis en Formentera ante la elevada afluencia prevista y el riesgo máximo de incendios

Dos bomberos durante un simulacro en una imagen de archivo

Dos bomberos durante un simulacro en una imagen de archivo / Toni Escobar

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Europa Press

Ibiza

Ibiza y Formentera contarán este miércoles con un dispositivo reforzado de prevención y vigilancia ante la celebración del eclipse solar y el elevado riesgo de incendios forestales. El Ibanat desplegará 45 bomberos forestales entre las dos Pitiusas, de los que 16 corresponden a refuerzos extraordinarios.

En Ibiza se movilizarán 39 bomberos forestales, 13 de ellos incorporados de forma extraordinaria respecto al dispositivo ordinario. Los equipos reforzarán especialmente la vigilancia y capacidad de respuesta en la zona de Sant Joan.

En Formentera se desplegarán seis bomberos forestales, tres de ellos como refuerzo extraordinario. Los efectivos estarán distribuidos estratégicamente en el centro de la isla.

Peligro alto de incendio forestal

El dispositivo especial responde a la coincidencia de varios factores de riesgo durante la jornada. El eclipse tendrá lugar en plena época de peligro alto de incendio forestal y se prevé una afluencia excepcional de personas a zonas de alto riesgo de incendio y espacios naturales protegidos.

A ello se suma que el fenómeno se producirá durante el atardecer y la noche, una circunstancia que impediría la actuación de los medios aéreos en caso de que se declarase un incendio forestal.

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El Govern ha reforzado por este motivo los servicios de prevención y vigilancia con el objetivo de anticiparse a posibles incidencias y proteger tanto a las personas como al patrimonio natural ante las concentraciones de visitantes que puedan producirse durante el eclipse.

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