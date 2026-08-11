Los vecinos del Mercat Nou llaman a los residentes en Ibiza a oponerse al traslado del mercado

La plataforma ciudadana 'No al cambio de ubicación del Mercat Nou' hace un llamamiento a los vecinos y usuarios de estas instalaciones para que se sumen a la campaña de recogida de firmas para mantener el centro en su localización actual. El fundador de la entidad, el exsenador Pere Torres Casetes, remarca en un encuentro con los medios de comunicación que la organización "no se opone a que Ibiza tenga un mercado nuevo, moderno, accesible y adaptado a las necesidades de comerciantes y usuarios". Matiza que la reivindicación se centra "en que este nuevo equipamiento se construya sin cambiar de ubicación, evitando el precio tan alto que supondrá trasladarlo aproximadamente cien metros".

Por lo tanto, esta iniciativa se opone a la reciente decisión del Ayuntamiento de Ibiza de llevar las instalaciones a la zona deportiva anexa al parque de la Paz. Este espacio actualmente acoge unas pistas de tenis y el aparcamiento provisional del Mercat Nou hasta que el estacionamiento del centro vuelva a ser seguro para su uso.

La plataforma ciudadana 'No al cambio de ubicación del Mercat Nou' lanza una recogida de firmas: mira aquí todas las imágenes / J. A. Riera

"Una macroobra de tres años"

Casetes indica que esta modificación implicaría realizar "una macroobra de tres años, que pueden ser más, en pleno centro de la ciudad" que, además, eliminaría espacios deportivos y afectaría a una zona "de gran valor para los vecinos". Por ello, apunta que los residentes y trabajadores en el barrio deberían soportar "movimientos de maquinaria, polvo, ruido, tráfico de vehículos, obras y posibles afectaciones a la movilidad y la actividad comercial".

Además de estos aspectos, el portavoz destaca que estos trabajos también perjudicarían al ocio y la vida social de los vecinos, ya que desaparecerían las instalaciones de tenis y las de baloncesto. De hecho, estas últimas se aprovechan en estos momentos para el mencionado aparcamiento temporal. "Durante años estas pistas las han utilizado todos los niños, jóvenes y vecinos del centro; por lo que forman parte de la vida cotidiana del barrio", insiste.

Alternativas para el mercado

La plataforma propone que el Consistorio "estudie alternativas" para permitir que el mercado se quede en su emplazamiento actual con la modernización de sus instalaciones. Además, considera "especialmente necesario" analizar los impactos de las obras. Casetes señala que la decisión que los responsables del proyecto tomen al respecto debe valorar "qué ciudad quieren tener durante los tres años de obras y qué espacios públicos están dispuestos a perder para construir" otro edificio para el Mercat Nou.

Por lo tanto, reclama que cualquier actuación que involucre a este centro debe contar con "la información pública suficiente, transparencia y participación efectiva" de los vecinos, comerciantes y usuarios de las instalaciones. El fundador de la entidad avisa de que la organización promoverá "nuevas acciones informativas y reivindicativas" durante las próximas semanas y añade que está dispuesta a "organizar manifestaciones". Casetes zanja asegurando que la plataforma no quiere "bloquear la modernización del mercado, sino abrir un debate sobre la mejor manera de llevarla a cabo".