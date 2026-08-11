"Otra vez sin agua", vecinos de Ibiza molestos por la enésima avería en la red de suministro

"Otra vez sin agua". Es el comentario de fastidio de una vecina de Platja d'en Bossa, en la zona de Vila, cuando se entera de que por enésima vez vuelven a tener un corte en el suministro de agua. Y en pleno verano. Los residentes de varios edificios del final de la avenida Pere Matutes Noguera se despertaban este martes por la mañana con una desagradable sorpresa: estaban sin agua. Imposible ducharse. Y después de una noche especialmente calurosa. Fastidio máximo.

Según ha informado FCC Aqualia a los vecinos se ha producido una avería que afecta a varios edificios de la zona, en la frontera del municipio de Ibiza con el de Sant Josep. "Estamos trabajando para solucionarlo", señalan desde la empresa concesionaria del servicio municipal de agua, que detalla que, si todo va bien, a las 13 horas podría restablecerse el sumunistro.

Los vecinos, cansados y hartos por las reiteradas averías

Los vecinos de la zona están ya cansados, hartos y hastiados de los reiterados cortes en el suministro por averías. Desde noviembre del año pasado han sufrido, al menos, seis. El último de ellos, a finales del mes de mayo. "Cada dos por tres estamos sin agua. Es una vergüenza", denunciaba una de las afectadas en ese momento, una jornada especialmente calurosa para el mes de mayo, pero nada que ver con las temperaturas de los últimos días, que complican aún más estar sin agua corriente. Aqualia les informó de que volverían a tener agua a las 15 horas, pero a las 17 horas aún no se había restablecido el suministro, que no volvió hasta las nueve de la noche, lo que hace que los vecinos, ahora, pongan en duda que a mediodía vuelvan a ver agua salir de sus grifos a las 13 horas

Los vecinos denuncian que no se trata de una avería puntual, cosa comprensible, sino que pasa constantemente. "Es una vergüenza. Las facturas bien que las cobran aunque nos quedemos sin agua un montón de veces cada año", denunciaban en la última avería, un sentimiento que se repite ahora, apenas dos meses y medio después.

Los vecinos de la zona aseguran que no pueden más. El verano pasado no hubo averías en el barrio, pero sí hace dos veranos, cuando se quedaron sin agua en varias ocasiones. "Un infierno", critican.

Aqualia prometió mejorar la red de Platja d'en Bossa al acabar la temporada

Desde Aqualia, empresa responsable del suministro de agua en el municipio de Ibiza reconocieron durante la avería del pasado mayo que es necesario mejorar la red del barrio. Algo que, prometió una portavoz, harán "cuando acabe la temporada".

En alguna de las últimas averías que dejaron sin agua a los vecinos de la zona desde Aqualia explicaron que la red de esta zona de Platja d'en Bossa tiene varias peculiaridades. Una de las principales es la acusada diferencia entre el consumo que se produce temporada y en invierno, que hace que en los meses de temporada baja, al haber mucha menos gente, la presión de agua sea mayor y reviente las tuberías. Unas canalizaciones que, además, reconocieron desde la compañía, son bastante antiguas.

Por otro lado, este invierno se han estado haciendo las obras del tanque de tormentas de Platja d'en Bossa, que ya finalizaron, y el peso de alguna de las máquinas que trabajaban en ellas también rompió alguna de las tuberías de la zona.

Además, según ha reconocido Aqualia, al tratarse de las últimas calles del municipio de Ibiza, frontera con Sant Josep, no hay canalización secundaria por la que redistribuir el suministro de agua cuando hay una rotura, algo que sí existe en el resto del municipio, según explicaron.