Sean Christopher vuelve a hacer magia para Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza

El mago Sean Christopher ha vuelto a sorprender este verano en Ibiza a Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley con un nuevo espectáculo privado de magia. El ilusionista, habitual en eventos exclusivos de la isla, ha repetido actuación para la pareja después del show que ya les ofreció el pasado verano en Ibiza.

Christopher ha compartido en sus redes sociales una fotografía junto al actor británico con un mensaje de agradecimiento: “Como siempre, un placer hacer magia para ti”. La publicación confirma que el artista ha vuelto a actuar para Statham y Huntington-Whiteley durante su estancia estival en la isla.

El año pasado, el mago ya deslumbró a la pareja con un show privado en el Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Aquella velada comenzó con un espectáculo durante la cena y continuó después en uno de los espacios reservados del establecimiento.

"Haciendo magia para mi pareja favorita"

Tras aquella actuación, Sean Christopher publicó también un mensaje en redes sociales en el que se refería a Statham y Huntington-Whiteley como una de sus parejas favoritas. “Doing magic for my favorite couple @rosiehw and @jasonstatham, what a magical evening” ("haciendo magia para mi pareja favorita, qué noche tan mágica"), escribió entonces el ilusionista.

La nueva actuación confirma la relación de confianza entre el mago y la pareja, que vuelve a elegir Ibiza como escenario de sus vacaciones y de encuentros privados vinculados al ocio y el espectáculo. El verano actuó ante otros rostros conocidos, como Janet Jackson, hermana menor de Michael Jackson, que disfrutó de sus trucos durante una estancia en Ibiza.