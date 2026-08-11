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Sant Antoni recibe al nuevo comandante de la Guardia Civil

Sant Antoni recibe al nuevo comandante de la Guardia Civil | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

Sant Antoni recibe al nuevo comandante de la Guardia Civil | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

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Redacción Ibiza

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, recibieron ayer por la mañana en el Ayuntamiento al nuevo comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil del municipio, Fernando Gandía Sangil, con quien abordaron cuestiones de seguridad y coordinación.

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