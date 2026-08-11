El álbum
Sant Antoni recibe al nuevo comandante de la Guardia Civil
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El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, recibieron ayer por la mañana en el Ayuntamiento al nuevo comandante del Puesto Principal de la Guardia Civil del municipio, Fernando Gandía Sangil, con quien abordaron cuestiones de seguridad y coordinación.
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