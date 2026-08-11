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Vecinos del edificio contiguo al nuevo Mercat Nou de Ibiza: "La obra va a ser muy peligrosa para la estructura"

El colaborador de la plataforma ciudadana ‘No al cambio de ubicación del Mercat Nou’ señala que el bloque de pisos necesita de "una gran obra para reformarlo"

Paco Marín, colaborador de la plataforma ‘No al cambio de ubicación del Mercat Nou’

Paco Marín, colaborador de la plataforma ‘No al cambio de ubicación del Mercat Nou’ / J.A. Riera

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Miguel González

Miguel González

Ibiza

La plataforma ciudadana ‘No al cambio de ubicación del Mercat Nou’ destacó que las obras de traslado de las instalaciones tienen en vilo a los vecinos del edificio contiguo al nuevo emplazamiento debido a los daños que pueda sufrir el bloque de pisos. Paco Marín, colaborador de la organización, indicó en una rueda de prensa que la construcción que acogerá el centro excavará "tres pisos de profundidad". Este proyecto implica riesgos, puesto que "se va a pasar del nivel freático y va a ser muy peligroso para los edificios colindantes". También apuntó que estos perjuicios se suman a deficiencias que ya presenta el bloque de pisos, que "ya tiene detectados fallos estructurales" y necesita "una gran obra para reformarlo".

Problemas para el pequeño comercio

El representante aseguró que la inauguración de la "gran superficie comercial" que plantea el proyecto del Ayuntamiento de Ibiza perjudicaría a los pequeños comercios de la zona: "A muchos les va a suponer la ruina". Por otra parte, expuso que está planeado un aparcamiento de 280 plazas, de las que "solo 80 serán para los residentes en Ibiza". Añadió que al principio los usuarios deberán pagar entre 1.500 y 3.000 euros al año. En el caso de las plazas que queden para el alquiler libre, el coste sería entre dos y cinco euros la hora. "Hay unos intereses comerciales, que son los de la concesionaria, que es la única que va a sacar beneficio de esto porque van a ser decenas o cientos de millones los que se van a sacar", indicó.

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Marín recalcó que la plataforma propone modernizar las actuales instalaciones del Mercat Nou para evitar la construcción del nuevo edificio. Por ello plantea habilitar temporalmente la zona donde se encuentran las pistas de tenis y baloncesto para que acojan los puestos del centro mientras se realiza la reforma: "Hay muchas formas de no suspender su actividad económica". Marín señaló que, de momento, no está en contacto con los comerciantes del mercado para acordar medidas que pongan de acuerdo a todos los implicados en el proyecto.

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