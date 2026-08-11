La recogida de papel-cartón y vidrio en Ibiza pasa de 3.000 a 28.000 toneladas anuales en dos décadas

La estación de transferencia de residuos, en el polígono industrial de es Gorg, ha incrementado en un 600 % el volumen de las fracciones de papel-cartón y de vidrio para el reciclaje que recibe desde que entró en marcha en 2003 hasta la actualidad, pasando de 3.000 toneladas anuales a 28.000 toneladas anuales. Ante este incremento exponencial, el Consell de Ibiza ha tenido que remodelar las instalaciones, que se habían quedado completamente cortas, con una inversión de 2,9 millones de euros para ampliarlas y adecuarlas a las previsiones futuras.

El presidente del Consell, Vicent Marí, y el conseller de Gestión Ambiental, Ignacio Andrés, acompañados de una numerosa comitiva política con representantes de todos los municipios, han presentado este martes los resultados de estas obras de mejora. La planta actual, de 2.650 metros cuadrados, ha podido ampliarse gracias a la cesión de un terreno por parte del Ayuntamiento de Ibiza.

La nueva estación ha recuperado su actividad desde hace un mes, ya que, durante las obras, que se han prolongado durante algo más de un año, el Consell externalizó la gestión de estos residuos a la empresa Ca na Negreta en dos naves del polígono de Montecristo, una para papel-cartón y otra para vidrio.

En las instalaciones de es Gorg solo se gestionan estas dos fracciones de residuos. En el momento de su construcción, también llegaban allí los envases para su reciclaje, pero después pasaron a la planta de triaje de Ca na Putxa, donde, desde 2021, se trata además la materia orgánica.

Unos operarios desechan el material inadecuada en la cinta de triaje. / J.A.Riera

Entre las principales mejoras, destacan la ampliación destinada al tratamiento del vidrio, la construcción de espacios de almacenamiento cubiertos para protegerlos de la lluvia y mejorar así su potencial de reciclaje, las nuevas prensas de compactación y una cinta de triaje que facilita la retirada manual de materiales inadecuados. Igualmente, se han renovado las redes de pluviales y de evacuación de lixiviados, así como el espacio de acceso y descarga de los vehículos.

Por otra parte, también se ha cubierto el tejado de las naves con placas fotovoltaicas que proporcionan la autosuficiencia energética de la estación de transferencia, tal y como ha destacado el conseller de Gestión Ambiental.

Las cifras

En su primer año en funcionamiento, en la estación de es Gorg entraron 1.863 toneladas de papel-cartón, frente a las 11.639 de 2025, con un incremento del 524 %. En el caso del vidrio, en 2003 se gestionaron 10.121 toneladas, mientras que el año pasado fueron 10.121, lo que representa un aumento del 646 %.

Según los datos que figuran en el pliego técnico del proyecto de ampliación, que fue adjudicado a la empresa Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S. A., se prevé que la nueva estación permita el tratamiento de más de 32.800 toneladas anuales de papel-cartón y de vidrio en 2028, frente a las 19.636 toneladas que recibió en 2019 entre ambas fracciones.

En el caso del papel-cartón, se prensa para enviarse a plantas de reciclaje de Zaragoza y Valencia. En es Gorg se recibe tanto la fracción generada en la isla de Ibiza como en Formentera. En cambio, para tratar el vidrio, se le retiran los materiales inadecuados y se envía a Mallorca y Barcelona.

Para financiar los 2,94 millones que han costado las obras, el Consell ha recibido 2,23 millones procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear y 303.400 euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea, mientras que los 394.000 euros restantes proceden de sus propias arcas.