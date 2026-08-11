Meteorología
Empeora la previsión durante el eclipse en Ibiza: las nubes están al acecho
Las últimas proyecciones de la Aemet apuntan a una nubosidad creciente a partir de las 20 horas, coincidiendo con el momento cumbre del eclipse solar de este miércoles
La Agencia Española de Meteorología ha empeorado las previsiones de nubosidad que puede sufrir Ibiza durante el eclipse solar de este miércoles, lo que podría dificultar la visión de este acontecimiento histórico en la isla.
Este lunes, la Aemet confirmó para la tarde del eclipse tiempo estable y buena visibilidad, así como descartó la presencia de fenómenos que podrían dificultar el disfrute del fenómeno.
Así, la delegada del organismo en Baleares, María José Guerrero, explicó que ya se podría descartar, a dos días para el fenómeno, observable desde numerosos puntos de Ibiza y Formentera, la presencia de elementos que hubieran podido dificultar o impedir contemplar el eclipse.
Sin embargo, las predicciones más recientes realizadas por la Aemet advierten de que, justo a la hora del eclipse, se producirá un aumento de la nubosidad sobre la costa oeste de Ibiza, con menor incidencia en Formentera. Precisamente, la mayor probabilidad de nubes que pueden impedir ver el eclipse se da en las zonas de la isla donde mejor se podrá apreciar este fenómeno. De hecho, es la costa en la que se han habilitado más rincones para poder observar el eclipse y donde se prevé que acuda la mayoría de los interesados para contemplarlo. Es también donde los ayuntamientos han anunciado más restricciones y cortes de carreteras para este miércoles 12 de agosto.
Nubes en el horizonte
La aplicación del modelo matemático Harmonie-Arome, que tiene un alcance temporal de 48 horas, transmite una evolución preocupante entres las 20 y 21 horas del miércoles. Las imágenes facilitadas por la Aemet coinciden con las horas en punto, mientras que el eclipse solar total se producirá en torno a las 20.30 horas.
A las ocho de la tarde, la imagen predictiva muestra una nubosidad de entre el 60 y 70% sobre la costa que comparten los municipios de Sant Josep y Sant Antoni. En cuanto a la imagen de las nueve de la noche, se ve que la nubosidad prevista aumenta todavía más, llegando a alcanzar el 90% en algunos puntos de este mismo litoral. Por contra, el pronóstico es más benévolo en Sant Joan, donde no se alcanzan estas cifras.
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