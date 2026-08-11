Eclipse de Sol
Preparativos de los lectores de Diario de Ibiza para el eclipse: "¿Qué vas a preparar? Si va a estar la isla bloqueada por todas las carreteras que vayan al oeste”, señala Alberto Sánchez
La pregunta sobre el fenómeno solar deja respuestas entre el humor, la prudencia, el cansancio y la preocupación por los posibles colapsos de tráfico
El eclipse de Sol de este miércoles ya genera conversación entre los lectores de Diario de Ibiza. A la pregunta lanzada en Facebook “¿Tienes ya todo preparado para disfrutar del eclipse de Sol de este miércoles?”, muchos usuarios han respondido con humor y con una idea clara: verlo desde casa, por televisión y sin complicaciones.
“Clarísimo, sofá, peli y el telediario para ver el eclipse poco a poco y sin gafas”, comenta Elizabeth Morales. En una línea muy parecida, Lucia Lucy Gavara Tur asegura que ya lo tiene todo preparado: “Persianas bajadas, palomitas, películas y relax total”.
El plan doméstico también convence a Amelia Bernal López, que resume su preparación con un “sí, ya tengo las palomitas y cerveza”. Susan Castell prefiere no arriesgar con la observación directa: “Tengo mis ojos sanos, prefiero ver la tele. Ya no me fío jajaja”.
El calor aparece como otro argumento para seguir el fenómeno desde casa. “Uf, con el calor que hace ya lo veré por la TV”, apunta Maria Pilar Gómez Peñas.
No todos podrán ver el eclipse en directo. Rosy Damasceno explica que estará trabajando de guardia y pide ayuda a quienes sí puedan grabarlo: “Trabajo, estoy de guardia. Haced el vídeo para los que trabajamos tarde-noche podamos verlo. Gracias”.
También hay quien se toma el eclipse como una ocasión especial, aunque con ironía sobre los precios. Miguel Juan Adrover Rigo comenta: “Acabo de reservar un restaurante y un hotel que me ha costado tres veces más, pero me regalan las gafas. Un día es un día, voy a tirar la casa por la ventana”.
“Qué coñazo con el eclipse”
Entre las respuestas también aparecen el escepticismo y el cansancio ante la expectación generada. Joaquín Vega Combarros, en cambio, expresa directamente su hartazgo: “Qué coñazo con el eclipse”.
La posible saturación de carreteras preocupa a algunos lectores. Alberto Sánchez Cañas se pregunta “¿y qué vas a preparar?” y advierte: “Si resulta que va a estar la isla bloqueada por todas las carreteras que vayan al oeste”.
En Formentera, Josefa Díaz critica la posibilidad de cortes de tráfico: “¿Y que esto sea para cortar carretera, la única que tenemos en Formentera?”.
También hay comentarios abiertamente críticos con la expectación generada en torno al fenómeno. Antonio López Gómez lo califica como una forma de “tomar el pelo a las masas” y añade: “Ahora con el coñazo del eclipse. Vale ya de tantos experimentos psicosociales”.
Las reacciones reflejan así una mezcla de humor, prudencia, crítica y resignación ante uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Mientras algunos preparan gafas, reservas y desplazamientos, otros lo tienen claro: sofá, palomitas y televisión.
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