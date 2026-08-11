El PP defiende que la gran fiesta privada de sa Pedrera "tiene un marcado carácter benéfico y social"

El PP de Sant Antoni responde a las declaraciones del PSOE municipal sobre la celebración de una fiesta privada en los terrenos de sa Pedrera y considera que "una vez más, el PSOE pretende generar polémica y confundir a los ciudadanos sobre una actividad que tiene un marcado carácter benéfico y social".

"Desde el PP de Sant Antoni se destaca especialmente el carácter benéfico de la iniciativa", prosigue la nota, que reitera que los organizadores han previsto realizar una donación de 40.000 euros a Cáritas Sant Antoni y de 10.000 euros al Motoclub de Formentera i Eivissa, lo que ya subrayó el Ayuntamiento este lunes cuando Diario de Ibiza le preguntó por la fiesta privada en terrenos municipales. El PP considera que esta cantidad es "una aportación muy importante para colectivos que realizan una labor fundamental en el municipio".

"El PSOE debería dejar de intentar criminalizar una actividad que se está tramitando conforme a la normativa y valorar también la importante aportación que recibirán Cáritas Sant Antoni y el Motoclub de Formentera i Eivissa", asegura el partido.

El PP de Sant Antoni destaca que los organizadores del evento, promovido por la agencia Van Wyck & Van Wyck, han solicitado autorización al Ayuntamiento para la celebración de la fiesta, que tendrá un aforo de 350 personas. "Se trata de un evento no permanente e inocuo, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, al tratarse de una actividad con un aforo inferior a 500 personas al aire libre", indica el comunicado del Partido Popular. Asimismo, informa de que "se han tramitado las solicitudes de acuerdo con los procedimientos establecidos".

Los organizadores han pagado solo 199 euros al Ayuntamiento en concepto de tasa de actividad, pues a preguntas de este diario, señaló que no dispone de ninguna ordenanza fiscal "que regule el cobro de una tasa por la ocupación de este tipo de espacios". Sa Pedrera permanecerá cerrada y ocupada por este evento durante un mínimo de tres semanas, entre los preparativos, la celebración y el desmontaje.

La espectacular escenografía de la fiesta, ambientada en el Antiguo Egipto, incluye una pirámide, un lago y una esfinge, y ha movilizado a numerosas personas y empresas, algunas especializadas desplazadas desde la Península.