Una nueva antena refuerza las comunicaciones en el norte de Ibiza justo antes del eclipse

El Govern balear ha puesto en funcionamiento una nueva estación de la red TetraIB en Port de Sant Miquel, en el municipio de Sant Joan, con la que refuerza las comunicaciones de los cuerpos de seguridad y emergencias en el norte de Ibiza antes del eclipse solar total de este miércoles.

La infraestructura mejora este tipo de comunicaciones en Port de Sant Miquel y su entorno, incluido Benirràs, una zona que registra habitualmente una elevada afluencia durante el verano y en la que, según destaca el Govern en un comunicado, disponer de buenas comunicaciones entre los distintos servicios "adquiere especial importancia ante una jornada excepcional como la prevista para el eclipse".

La puesta en servicio de la estación de Port de Sant Miquel se enmarca en la ampliación de la red TetraIB en Ibiza. Cuando comenzó el actual proyecto, la isla disponía de siete estaciones y actualmente la red se ha duplicado hasta alcanzar las 14 instalaciones operativas. La complicada orografía de Ibiza, con montañas, valles, zonas rurales dispersas y una costa muy accidentada, la convertía en la zona de la isla balear con mayores dificultades de cobertura TetraIB.

Próximas estaciones en Santa Eulària

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, celebra que "tener esta nueva estación operativa en Port de Sant Miquel proporciona una capacidad adicional de respuesta en el norte de Ibiza". "Ante un acontecimiento excepcional como el eclipse, nuestra obligación es prepararnos antes y no esperar a que ocurra una incidencia. Vamos a vivir una jornada con una movilidad y una concentración de personas extraordinarias y necesitamos que todos los servicios de seguridad y emergencias dispongan de las mejores comunicaciones posibles", recalca.

TetraIB es la red pública profesional de radiocomunicaciones de seguridad y emergencias del Govern. Entre sus usuarios se encuentran policías locales, servicios de Protección Civil, bomberos y diferentes servicios autonómicos de coordinación y respuesta. La red está concebida para ofrecer comunicaciones seguras, priorizadas y robustas y, especialmente, para facilitar que diferentes organismos puedan coordinarse cuando participan en una misma intervención. Una vez estrenada esta nueva antena en Port de Sant Miquel, la previsión es que las siguientes estaciones se instalen en Santa Eulària, Cala Llonga y Puig d'en Gat.