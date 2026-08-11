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Schubert, Falla y música de cámara bajo las estrellas en Ibiza

La soprano, violinista, clarinetista y pianista interpretarán obras de Schubert, Milhaud, Kachaturian y Manuel de Falla en el Baluard de Sant Pere

El clarinetista Karin Somaza es uno de los músicos participantes.

El clarinetista Karin Somaza es uno de los músicos participantes. / Ajuntament d'Eivissa

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Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ofrecerá el 16 de agosto una nueva sesión del ciclo 'Nits al Baluard' con el concierto clásico 'Quatre mirades musicals', una propuesta que recorrerá diferentes estilos y sensibilidades del repertorio clásico. La actuación tendrá lugar a las 21 horas en el Baluard de Sant Pere.

Todos los conciertos del ciclo se celebran en este espacio a las 21 horas, dentro de la apuesta del Ayuntamiento de Ibiza por promover "una programación cultural estable y de calidad en espacios patrimoniales emblemáticos de la ciudad".

El cartel del concierto en el Baluard de Sant Pere.

El cartel del concierto en el Baluard de Sant Pere. / Ajuntament d'Eivissa

Las composiciones

'Quatre mirades musicals' será un concierto de música clásica de cámara para soprano, violín, clarinete y piano que realizará un recorrido por obras del romanticismo y del nacionalismo musical e incluirá composiciones de Schubert, Milhaud, Kachaturian y Manuel de Falla.

La pianista Anabel Márquez mientras toca el piano.

La pianista Anabel Márquez mientras toca el piano. / Ajuntament d'Eivissa

La agrupación señala que se trata de un concierto "con gran carga emocional" y con "obras de gran complejidad y virtuosismo", en el que se combinan el lied, la poesía y la tradición cultural y en el que, según sus responsables, "se pondrá de manifiesto la importancia de la expresión musical de cada país".

Músicos participantes

Los músicos que participarán en el concierto serán la soprano Lucía Herranz, la violinista Marian Tur, el clarinetista Karin Somaza y la pianista Anabel Márquez.

Noticias relacionadas y más

La violinista Marian Tur toca su instrumento.

La violinista Marian Tur toca su instrumento. / Ajuntament d'Eivissa

El ciclo continuará el 13 de septiembre con 'Viatge musical per Corea i Espanya', interpretado por Eun Ae Lee y David Alegre, un concierto que establecerá un diálogo entre las tradiciones musicales de ambos países.

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