El megayate de 450 millones del cofundador de Google, el 'Dragonfly', vuelve a Formentera

El ‘Dragonfly’, uno de los yates de lujo más espectaculares del mundo, vuelve a navegar por aguas de las Pitiusas. La embarcación ha sido localizada de nuevo en Formentera, en la zona de Punta Pedrera, después de que ya en mayo de 2025 se dejara ver por Ibiza y Formentera, entonces frente a la costa de es Jondal.

Con un precio estimado de 450 millones de dólares y 142 metros de eslora, el ‘Dragonfly’ está considerado uno de los yates de lujo más grandes de Estados Unidos. La embarcación ha sido atribuida al multimillonario Sergey Brin, cofundador de Google, uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del mundo.

Lo diseñó el prestigioso estudio argentino German Frers, mientras que sus espacios interiores y exteriores llevan la firma de Nauta Design. Según la información publicada cuando visitó las Pitiusas en mayo de 2025, cuenta con unos 2.000 metros cuadrados de espacio interior y otros 1.000 metros cuadrados de superficie exterior.

La embarcación dispone de cuatro amplias cubiertas exteriores, 12 camarotes de lujo y dos helipuertos. Su silueta, de color gris tiburón, incorpora además un sistema eléctrico Azimuth Pod Drive, capaz de funcionar en modo eléctrico o combinado con otros componentes de propulsión. Puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 24 nudos.

De un multimillonario ruso al cofundador de Google

El ‘Dragonfly’ lo encargó originalmente por el multimillonario ruso Leonid Mikhelson, aunque acabó vendiéndose durante su construcción por complicaciones relacionadas con la propiedad. Posteriormente fue cuando lo compró Sergey Brin.

El 'Dragonfly', la mañana de este martes en Punta Pedrera. / Javi Parejo

Brin, de 51 años, huyó de la Unión Soviética con su familia cuando tenía seis años y terminó convirtiéndose en una de las grandes fortunas tecnológicas del planeta tras cofundar Google. Su patrimonio neto se estimaba en 2024 en más de 132.000 millones de dólares. Desde su salida de Alphabet, la matriz de Google, Brin ha reforzado su perfil de multimillonario vinculado a la tecnología de vanguardia y a proyectos de gran escala. La adquisición del ‘Dragonfly’ encaja con esa imagen de empresario interesado por la innovación, la eficiencia y las soluciones sostenibles.

Todos sus barcos se llaman ‘Dragonfly’

Una de las curiosidades de la flota de Brin es que sus barcos han compartido el mismo nombre: ‘Dragonfly’. El nombre está vinculado al proyecto, en su día secreto, de Google para desarrollar un motor de búsqueda censurado en China. El primer buque propiedad de Brin fue un superyate de alta velocidad de SilverYachts, actualmente conocido como ‘Capricorn’. Entregado en 2009, medía 73,3 metros y fue considerado uno de los superyates de crucero de largo alcance más rápidos y eficientes en consumo de combustible.

Aquel primer ‘Dragonfly’ fue reconocido además por su participación en tareas de ayuda humanitaria en Vanuatu tras el paso del huracán Pam en 2015. La embarcación atendió a más de 250 pacientes y transportó 62 toneladas métricas de agua dulce a tierra. Ese proyecto de SilverYachts se vendió por 80 millones de dólares mientras Brin se preparaba para recibir su segundo ‘Dragonfly’, un Lürssen de 142,1 metros que duplicaba la eslora de su predecesor y multiplicaba por más de diez su volumen.

El actual megayate cuenta con un volumen de 9.408 GT y alberga una piscina con fondo de cristal en la cubierta principal, un cine, un spa y un centro de deportes acuáticos. También dispone de una cubierta destinada a negocios, con una amplia oficina, gimnasio, sala de juegos y hangar para helicópteros.