Marisina Marí, presidenta del Colegio de Ópticos-Optometristas de Baleares: «No merece la pena jugarse la vista por unos segundos de eclipse: la retina no se regenera»

¿Cómo están afrontando el eclipse los ópticos de Baleares?

Con mucha ilusión. Los ciudadanos tienen cada vez más claro que las ópticas somos centros sanitarios de referencia cuando necesitan información sobre protección visual. Estamos recibiendo muchas consultas, tenemos material informativo y disponemos de gafas homologadas, pero insistimos mucho en que no basta con que una gafa lleve impreso un sello. Es fundamental que proceda de un proveedor fiable y que cumpla realmente la norma ISO específica para eclipses.

¿Por qué hay tanta gente que todavía no es consciente del peligro?

Porque asociamos las quemaduras a cuando sentimos mucho calor o mucha luz. En un eclipse esa sensación desaparece y eso hace que muchas personas bajen la guardia. Sin embargo, una quemadura en la retina puede dejar una lesión permanente. No merece la pena correr ese riesgo cuando existen formas completamente seguras de disfrutar del eclipse.

¿Cómo han afrontado las ópticas la avalancha de último momento? ¿Se están agotando las gafas?

Desde el Colegio no tenemos constancia de una falta generalizada de gafas homologadas, aunque es normal que, a pocas horas del eclipse, algunos establecimientos hayan agotado sus existencias. Llevamos más de un año hablando del eclipse y siempre recomendamos comprarlas con antelación. Si alguien no consigue unas gafas seguras, que no mire el eclipse. No merece la pena arriesgar la vista ni comprar cualquier producto sin asegurarse de que está homologado y cumple todos los requisitos.

¿Qué puede ocurrir si alguien mira al sol sin protección, aunque solo sea unos segundos?

Puede sufrir una retinopatía solar. Al principio puede aparecer visión borrosa, imágenes deformadas o una mancha negra en el centro de la visión. El problema es que esos síntomas pueden tardar horas o incluso un par de días en aparecer. Además, la lesión puede dejar un punto ciego permanente porque la retina no se regenera con facilidad. Es como cuando utilizas una lupa para concentrar la luz del sol y acabas quemando un papel. La retina actúa de forma muy parecida.

¿Y si los síntomas aparecen horas después?

Hay que acudir cuanto antes a un profesional. Pero también hay que ser conscientes de que no siempre existe un tratamiento capaz de revertir el daño. Por eso insistimos tanto en la prevención.

¿Por qué el eclipse es más peligroso que mirar al sol un día normal?

No es que la radiación sea diferente. El problema es que durante un eclipse el ojo se deja engañar. Un día normal la pupila se contrae y nuestros reflejos hacen que apartemos la mirada casi inmediatamente. Durante un eclipse, como la intensidad luminosa parece menor, la pupila está más dilatada y somos capaces de mirar durante más tiempo sin sentir molestias. Ahí está el verdadero peligro: entra más radiación y durante más segundos. Es parecido a cuando una persona piensa que un día nublado no necesita crema solar y acaba quemándose igualmente.

¿Por qué unas gafas de sol normales no sirven?

Porque no tienen el filtro necesario. Las gafas para eclipses tienen que cumplir la norma ISO 12312-2, que exige unos parámetros físicos muy concretos de transmisión de la luz. Una gafa de sol, por muy buena que sea, está diseñada para caminar, conducir o ir a la playa, no para mirar directamente al sol. Si utilizáramos ese filtro tan oscuro en la vida cotidiana apenas veríamos.

¿Se están vendiendo gafas falsas?

Sí, por eso recomendamos adquirirlas en ópticas o establecimientos de confianza. Hoy en día cualquiera puede imprimir un sello en un cartón. Lo importante es saber que el proveedor realmente cumple la normativa y que el producto ha pasado los controles correspondientes.

Las autoridades han insistido mucho en los niños. ¿Por qué preocupa?

Porque un niño difícilmente mantendrá las gafas bien colocadas durante toda la observación. Puede levantárselas o mirar por un lateral. Por eso no basta con darles unas gafas. Los padres tienen que estar a su lado, sujetándoselas si es necesario y vigilando que no las manipulen. Si muchos adultos ya cometemos imprudencias, imaginemos un niño pequeño.

¿Qué mitos escucháis más estos días en las ópticas?

Sobre todo tres. El primero, pensar que los métodos caseros sirven para protegerse. El segundo, creer que por mirar solo unos segundos no pasa nada. Y el tercero, pensar que grabar el eclipse con el móvil mientras se mira la pantalla elimina el riesgo. Para hacer eso también hay que llevar puestas las gafas homologadas y, además, conviene informarse de si el teléfono necesita algún tipo de protección para evitar daños en la cámara.

¿Qué síntomas deben hacer que acudamos inmediatamente a un especialista?

Visión borrosa que no desaparece, una mancha o punto ciego en el campo visual, líneas rectas que empiezan a verse torcidas o una pérdida repentina de nitidez para apreciar los detalles. Cualquiera de esos síntomas debe motivar una consulta urgente.

¿Qué papel desempeñan los ópticos-optometristas estos días?

Principalmente una labor de prevención e información. En las ópticas la gente entra a preguntar si unas gafas sirven, cuánto tiempo puede mirar el eclipse o qué debe hacer si tiene dudas. Somos un centro sanitario muy accesible y trabajamos de forma complementaria con los oftalmólogos. Cuando detectamos una posible patología derivamos al paciente, pero en todo lo relacionado con la prevención y la salud visual cotidiana también desempeñamos un papel muy importante.

¿Le gustaría que el eclipse sirviera para concienciar sobre la salud visual más allá de ese día?

Sin duda. El eclipse es un acontecimiento excepcional, pero el sol daña los ojos durante todo el año. En Baleares estamos expuestos a mucha radiación solar y proteger los ojos debería formar parte de nuestros hábitos cotidianos, igual que utilizamos crema solar para proteger la piel. Si este eclipse sirve para que la población cuide más su salud visual en el futuro, habrá dejado algo positivo además del espectáculo astronómico.