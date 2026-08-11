Llama la atención: El largo litigio que mantienen los empresarios José María Echániz y Abel Matutes por la discoteca Privilege (donde ahora se levanta UNVRS), de la que eran copropietarios
El largo litigio que mantienen el empresario José María Echánizy el también empresario y exministro Abel Matutes por la discoteca Privilege (donde ahora se levanta UNVRS), de la que eran copropietarios. El último episodio de este enfrentamiento es la reciente sentencia de la Audiencia de Madrid, a raíz de una querella presentada por Matutes contra Echániz: absuelve a este último, que estaba acusado de un delito societario relacionado con la gestión del club, pero el tribunal cuestiona la gestión que hizo de la discoteca y las decisiones que se adoptaron.
El espectacular montaje que se está realizando en sa Pedrera de Sant Antonipara celebrar una fiesta privada ambientada en el Egipto faraónico, que incluye una pirámide, una esfinge y un lago. Los preparativos se han llevado con mucho secretismo, pero requieren tal despliegue de medios que es imposible que no trasciendan. La prestigiosa agencia internacional Van Wyck & Van Wyck está organizando el evento, que se anuncia en redes como «una fiesta digna de un faraón». Se prevé que asistan más de 300 personas.
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