Imposible conseguir gafas homologadas en Ibiza para ver el eclipse: "La gente no para de llamar para preguntar si quedan"

Conseguir unas gafas homologadas para observar el eclipse se ha convertido, a apenas un día del fenómeno, en una misión casi imposible en Ibiza. Farmacias y ópticas consultadas por Diario de Ibiza coinciden en la misma respuesta: las existencias se han agotado y, en la mayoría de los casos, no habrá nuevas reposiciones antes de este miércoles.

Las llamadas, mientras tanto, no cesan. "La gente no para de llamar para preguntar si tenemos gafas para el eclipse", explican desde varios de los establecimientos consultados. A las consultas telefónicas se suman quienes entran directamente en farmacias y ópticas con la esperanza de encontrar alguna de las últimas unidades disponibles.

La excepción, por el momento, es Óptica Dr. Marí, que espera recibir una nueva remesa a lo largo de este martes. "Las traen al final de la mañana", explican desde el establecimiento a primera hora de la mañana. A la una del mediodía ya se habían agotado. Duraron un suspiro las pocas que llegaron. Allí aseguran que las gafas ya se han agotado "en reiteradas ocasiones" durante los últimos días, aunque han ido reponiendo cada vez que han podido. "Ha habido muchas ventas y muchas llamadas preguntando, también", añaden. Las unidades que reciban se venderán a 2,50 euros.

Proveedores sin existencias y cientos de llamadas

En otros establecimientos, sin embargo, conseguir más unidades ya no es una opción. Cristina, de ÓpticaPRO Ibiza, calcula que han vendido alrededor de 400 gafas. Las últimas se agotaron durante el fin de semana y decidieron no realizar un nuevo pedido porque "no llegaban a tiempo". "Es lo que tiene Ibiza", comenta entre risas.

No obstante, la demanda, continúa. "Tenemos 200 llamadas de teléfono preguntando y siguen entrando personas a consultar", señala.

Una situación similar vive Be. Glasses. Irene, una de sus empleadas, explica que encargaron 200 unidades, pero que no tienen más desde el viernes. "Directamente ya no podemos pedir más a los proveedores porque no hay", afirma. En su caso, las gafas se vendían a 3 euros la unidad o 5 euros el pack de dos. "Ayer y hoy no han parado de entrar llamadas para preguntar, y la gente que entra viene por eso también", añade.

Cartel anunciando que no tienen "gafas para eclipse" en una óptica del centro de Ibiza / J.A. Riera

La situación se repite en las farmacias de Vila. En Farmacia Planas vendieron gafas, pero ya no les queda ninguna y no esperan recibir más. "Tenemos muchísimas consultas durante todo el día sobre si tenemos gafas: llaman, entran y mandan mensajes", explican.

En la Farmacia Mercat Vell, Moussa cuenta que, en su caso, las gafas se entregaban gratuitamente. Llegaron a disponer de más de 500 unidades, pero llevan ya "cuatro o cinco días" sin éstas. Tampoco quedan existencias en la Farmacia Bartolomé Marí Cava de Llano, según confirma María, trabajadora del lugar.

Miles de gafas repartidas por las instituciones

A las unidades comercializadas por ópticas y farmacias se suman las repartidas durante las últimas semanas por administraciones y entidades de la isla. En el caso del Ayuntamiento de Ibiza, adquirió 20 mil gafas, que se distribuyeron entre "comercios, oficinas de turismo y durante la jornada de Sant Ciriac". El reparto se planteó hasta agotar existencias y desde el Consistorio no podían confirmar este martes si todavía quedaba alguna unidad disponible en las oficinas de turismo.

Por otro lado, el Consell de Ibiza encargó otras 2.000 gafas, destinadas a sus propios servicios y a atender las peticiones realizadas por asociaciones. Desde la institución señalan que esas unidades "ya están repartidas y cubiertas".

En esta línea, también el Banc de Sang participó en una iniciativa impulsada por IB3 para distribuir gafas entre los donantes. Toni, trabajador de la entidad, explica que inicialmente recibieron 50 unidades para Ibiza y que ya no les queda "ninguna". En este caso, las unidades estaban reservadas exclusivamente para personas que acudieran a donar sangre.

Asimismo, Salvem sa Badia anunció en su página oficial el pasado 4 de agosto el reparto de gafas en distintos puntos de la isla a cambio de un donativo de 3,50 euros por unidad. La asociación confirma a este periódico que el domingo "ya no quedaban más".

A las puertas del eclipse

La demanda se dispara a medida que se acerca uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año. Según la información difundida por el Ayuntamiento de Ibiza y la Agrupació Astronòmica d’Eivissa (AAE), el eclipse comenzará en Ibiza con una fase parcial, durante la cual la Luna irá ocultando progresivamente el Sol y la luminosidad irá disminuyendo durante algo más de una hora.

Después llegará el momento más esperado: la totalidad, cuando la Luna cubra completamente el disco solar durante poco más de un minuto y deje visible a su alrededor la corona solar. Tras esta fase, el Sol volverá a aparecer progresivamente mientras el eclipse continúa de forma parcial y se aproxima al horizonte oeste. A menos de 24 horas del fenómeno, sin embargo, para muchos residentes y turistas el primer reto ya no es decidir desde dónde contemplarlo, sino encontrar unas gafas con las que poder hacerlo de forma segura.