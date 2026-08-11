Jugar en una playa de Ibiza para aprender igualdad: la propuesta gratuita que vuelve a Talamanca

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de la concejalía de Igualdad, vuelve a poner en marcha la iniciativa 'Vine a jugar amb igualtat', una propuesta que invita a las familias a disfrutar de la Biblioplatja de Talamanca como un espacio de juego, aprendizaje y convivencia.

Las actividades comienzan este martes, 11 de agosto, y se celebrarán hasta el 13 de septiembre, todos los martes y domingos, de 17.00 a 20.00 horas. La participación es gratuita y está dirigida a familias con niños y niñas de todas las edades.

Cuál es su objetivo

El objetivo de 'Vine a jugar amb igualtat' es acercar la educación en igualdad a un entorno cotidiano y de ocio como la playa, además de ofrecer alternativas saludables y educativas para trabajar, a través del juego, valores como la cooperación, la empatía, el respeto a la diversidad y la convivencia. La iniciativa también busca contribuir a la prevención de las violencias machistas.

La propuesta regresa a Talamanca después de la buena acogida del año pasado. Con esta actividad, el Ayuntamiento de Ibiza mantiene su apuesta por llevar las políticas de igualdad a los espacios de la vida cotidiana y por generar entornos en los que niños, niñas y familias puedan compartir tiempo, jugar y aprender juntos.

Aportaciones de la concejalía

"La igualdad también se aprende jugando. Con 'Vine a jugar amb igualtat' queremos que las familias disfruten juntas del verano mientras participan en actividades que fomentan el respeto, la empatía, la cooperación y la igualdad de oportunidades", señala la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Sara Barbado.

La edil subraya que educar en igualdad desde la infancia "es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria" y destaca que hacerlo en un espacio como la playa de Talamanca permite acercar estos valores a las familias "de una manera natural y divertida".

Las actividades

Las encargadas de los talleres serán Inés Clapés y Marta Ortega. A lo largo de las jornadas, las familias encontrarán diferentes actividades lúdicas y participativas adaptadas a menores de todas las edades.

Entre las propuestas habrá talleres de arte con pintura sobre cometas, gorras y bolsas de tela, además de juegos cooperativos y de movimiento pensados para fomentar el trabajo en equipo y la participación.

También se instalará una minibiblioteca con contenidos relacionados con la igualdad, que permitirá descubrir lecturas y recursos vinculados a esta temática. Además, se realizará un taller de creación artística colectiva sobre lienzo o mural frente al mar, una actividad que invitará a las familias a crear conjuntamente y a expresarse a través del arte.

Otras actividades

El programa incluirá asimismo otras actividades y propuestas sorpresa a lo largo de las jornadas, con el objetivo de que cada visita ofrezca una experiencia diferente.

'Vine a jugar amb igualtat' está organizado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento y cuenta con financiación del Ministerio de Igualdad, a través de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y del Institut Balear de la Dona.