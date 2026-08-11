Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaAscensor del ParadorFiestas Sant Llorenç
instagramlinkedin

Accidentes de tráfico

Un camión vuelca en Can Tomàs y colapsa la carretera de Ibiza a Sant Antoni

El siniestro no causó heridos, pero generó varios kilómetros de atasco

Un camión vuelca en Can Tomàs y colapsa la carretera de Ibiza a Sant Antoni

Un camión vuelca en Can Tomàs y colapsa la carretera de Ibiza a Sant Antoni

DI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Ibiza

Un camión ha volcado esta tarde en la carretera que une Ibiza con Sant Antoni, a la altura de Can Tomàs, ocasionando importantes retenciones y varios kilómetros de atasco en uno de los principales ejes viarios de la isla.

El accidente se produjo en las inmediaciones de la segunda rotonda de Can Tomàs. Tras el vuelco, el vehículo quedó atravesado sobre la calzada y llegó a obstaculizar prácticamente toda la vía, lo que complicó considerablemente la circulación. Pese a la aparatosidad del siniestro, no se registraron daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y garantizar la seguridad durante las labores de recuperación y retirada del camión.

Grúas Ibiza retirando el camión accidentado.

Grúas Ibiza retirando el camión accidentado. / DI

Dos grúas y dos horas de atasco

Para poder retirar el vehículo fue necesaria la intervención de dos equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibiza. En una primera fase, los operarios utilizaron una grúa pluma de gran tonelaje para levantar el camión y colocarlo de nuevo sobre sus cuatro ruedas.

Posteriormente, el vehículo fue retirado mediante una grúa plataforma, lo que permitió liberar progresivamente la calzada y restablecer la circulación. El operativo se prolongó durante cerca de dos horas y ocasionó importantes complicaciones de tráfico mientras se desarrollaban los trabajos.

Noticias relacionadas y más

Atasco en la carretera por el accidente en Can Tomás.

Atasco en la carretera por el accidente en Can Tomás. / DI

Las circunstancias exactas en las que se produjo el vuelco deberán ser determinadas por la investigación. Entre las hipótesis iniciales se estudian las condiciones en las que el vehículo afrontó la rotonda. La actuación de los servicios de auxilio en carretera y de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico permitió finalmente retirar el camión y recuperar la normalidad en la vía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
  2. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  3. Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
  4. Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
  5. Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
  6. Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
  7. Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza
  8. La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb

Muere un italiano en la playa de Llevant de Formentera pese a los intentos por salvarle

Muere un italiano en la playa de Llevant de Formentera pese a los intentos por salvarle

Moverse por Ibiza el día del eclipse: más autobuses en unas líneas y otras se quedan sin servicio a partir de las 16 horas

Conducir en Ibiza el día del eclipse: consulta aquí todos los cortes de carreteras y restricciones de tráfico

Conducir en Ibiza el día del eclipse: consulta aquí todos los cortes de carreteras y restricciones de tráfico

Los organizadores de la macrofiesta privada egipcia pagan solo 199 euros por utilizar sa Pedrera de Sant Antoni

Los organizadores de la macrofiesta privada egipcia pagan solo 199 euros por utilizar sa Pedrera de Sant Antoni

Un camión vuelca en Can Tomàs y colapsa la carretera de Ibiza a Sant Antoni

Ibiza envía 3.000 toneladas a la incineradora de Palma en las tres primeras semanas del plan piloto del traslado de residuos

Ibiza envía 3.000 toneladas a la incineradora de Palma en las tres primeras semanas del plan piloto del traslado de residuos

Alarma por un incendio en una casa de campo del norte de Ibiza: movilizados un helicóptero y una avioneta para sofocar las llamas

Alarma por un incendio en una casa de campo del norte de Ibiza: movilizados un helicóptero y una avioneta para sofocar las llamas

La recogida de papel-cartón y vidrio en Ibiza pasa de 3.000 a 28.000 toneladas anuales en dos décadas

La recogida de papel-cartón y vidrio en Ibiza pasa de 3.000 a 28.000 toneladas anuales en dos décadas
Tracking Pixel Contents