Accidentes de tráfico
Un camión vuelca en Can Tomàs y colapsa la carretera de Ibiza a Sant Antoni
El siniestro no causó heridos, pero generó varios kilómetros de atasco
Un camión ha volcado esta tarde en la carretera que une Ibiza con Sant Antoni, a la altura de Can Tomàs, ocasionando importantes retenciones y varios kilómetros de atasco en uno de los principales ejes viarios de la isla.
El accidente se produjo en las inmediaciones de la segunda rotonda de Can Tomàs. Tras el vuelco, el vehículo quedó atravesado sobre la calzada y llegó a obstaculizar prácticamente toda la vía, lo que complicó considerablemente la circulación. Pese a la aparatosidad del siniestro, no se registraron daños personales.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargaron de regular la circulación y garantizar la seguridad durante las labores de recuperación y retirada del camión.
Dos grúas y dos horas de atasco
Para poder retirar el vehículo fue necesaria la intervención de dos equipos de auxilio en carretera de Grúas Ibiza. En una primera fase, los operarios utilizaron una grúa pluma de gran tonelaje para levantar el camión y colocarlo de nuevo sobre sus cuatro ruedas.
Posteriormente, el vehículo fue retirado mediante una grúa plataforma, lo que permitió liberar progresivamente la calzada y restablecer la circulación. El operativo se prolongó durante cerca de dos horas y ocasionó importantes complicaciones de tráfico mientras se desarrollaban los trabajos.
Las circunstancias exactas en las que se produjo el vuelco deberán ser determinadas por la investigación. Entre las hipótesis iniciales se estudian las condiciones en las que el vehículo afrontó la rotonda. La actuación de los servicios de auxilio en carretera y de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico permitió finalmente retirar el camión y recuperar la normalidad en la vía.
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