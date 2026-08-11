Ibiza recupera el baño en es Codolar tras la alerta por contaminación

El Ayuntamiento de Sant Josep ha reabierto al baño la zona de la playa de es Codolar, en Ibiza, situada frente al torrente, después de que los últimos análisis hayan confirmado que la calidad del agua vuelve a encontrarse dentro de los valores permitidos.

Las muestras se tomaron este lunes, después de que el Consistorio decidiera el pasado viernes prohibir temporalmente el baño en este tramo concreto de es Codolar al detectarse concentraciones de Escherichia coli (E. coli) y enterococos superiores a los límites establecidos.

Los resultados conocidos ahora permiten levantar la restricción y recuperar la normalidad en esta parte de la playa. La prohibición afectaba únicamente a la zona situada frente al torrente y se adoptó de manera preventiva para garantizar la seguridad de los bañistas mientras se comprobaba la evolución de los parámetros microbiológicos del agua.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep explican que, pese a la reapertura, el seguimiento no finalizará con estos nuevos resultados. El Consistorio mantendrá durante las próximas semanas los controles de la calidad de las aguas de baño en este punto de es Codolar para comprobar su evolución y detectar rápidamente cualquier nueva incidencia.

La decisión de cerrar temporalmente el baño se produjo después de que los análisis detectaran niveles elevados de dos indicadores utilizados habitualmente para evaluar la contaminación microbiológica de las aguas, E. coli y enterococos. Tras conocerse aquellos resultados, Sant Josep anunció que tomaría nuevas muestras para determinar si los valores regresaban a los niveles permitidos y decidir, en función de los resultados, si podía levantarse la prohibición.

Controles durante las próximas semanas

El episodio se produjo, además, coincidiendo con la denuncia pública realizada por varias entidades ambientales de Ibiza, entre ellas Alianza por el Agua, Amics de la Terra, GEN-GOB y el Institut d'Estudis Eivissencs, sobre el funcionamiento de la depuradora del aeropuerto de Ibiza.

Las organizaciones denunciaron que las aguas tratadas por esta instalación habrían presentado valores de contaminación microbiológica muy superiores a los límites establecidos antes de su vertido en el entorno del Parque Natural de ses Salines. La prohibición del baño decretada por Sant Josep se adoptó, en cualquier caso, a raíz de los resultados obtenidos en los controles realizados específicamente en la zona de es Codolar frente al torrente.

Con la nueva analítica dentro de los parámetros permitidos, Sant Josep da ahora por finalizada la restricción temporal al baño, aunque mantendrá una vigilancia reforzada para comprobar que la calidad del agua se mantiene estable.

La Dirección General de Recursos Hídricos ha abierto diligencias previas para investigar los hechos y ha solicitado la colaboración del Seprona, que esta mañana ha realizado una inspección sobre el terreno en la que ha tomado muestras para analizarlas y determinar las características del vertido. A partir de los resultados de estas operaciones, se determinarán las actuaciones que correspondan y, si fuera necesario, se instruirá el correspondiente expediente.