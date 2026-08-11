De Fitur al comercio local: Santa Eulària renueva su promoción turística en Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària y Santa Eulària Empresarial han renovado para 2026 su convenio de colaboración, dotado con 100.000 euros, para desarrollar durante todo el año acciones relacionadas con la promoción turística, comercial y gastronómica del municipio.

El acuerdo da continuidad al trabajo realizado durante 2025, cuando ambas entidades impulsaron una veintena de líneas de actuación, algunas de ellas integradas por distintos eventos, con el objetivo de promocionar Santa Eulària en el exterior y favorecer al mismo tiempo la actividad de los establecimientos y empresas locales.

En el ámbito turístico, el municipio estuvo presente el pasado año en algunas de las principales ferias internacionales del sector, como Fitur, ITB Berlín y la World Travel Market de Londres, además de participar en encuentros profesionales y acciones promocionales en diferentes puntos de España.

Santa Eulària consolida su modelo de promoción turística ligado al comercio y al territorio. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

La programación incluyó también presentaciones dirigidas a prensa y profesionales del sector en Madrid, la participación en el Foro Turismo Ibiza, intervenciones en programas radiofónicos especializados y viajes de prensa con medios británicos, alemanes y nacionales.

Comercio, gastronomía y producto local

Entre las iniciativas desarrolladas figuran el Mercat Ecològic, la Fira des Gerret, las ferias de Estocs de primavera y otoño, Tapaví y la campaña de Navidad.

También se llevaron a cabo actividades relacionadas con el territorio y el tejido social y empresarial del municipio, como la Feria Náutica, el Dia del Turista o Santa Eulària se n'Ocupa, además de colaboraciones con Fomento del Turismo en propuestas como 'Wellness Day', 'Balloon Festival' y 'Scuba Week'.

Según los datos facilitados por las entidades, el seguimiento de medios correspondiente a 2025 contabilizó 272 impactos vinculados a Santa Eulària Empresarial.

Entre ellos se encuentra un reportaje publicado en 'National Geographic Viajes Extra', al que se atribuye una audiencia estimada de 1,56 millones de personas y un valor económico publicitario de 33.616 euros.

Más de 300 descargas del ‘Family Pass’

El convenio ha servido también para poner en marcha herramientas destinadas a facilitar la estancia de los visitantes y dirigir parte de su actividad hacia establecimientos y recursos del municipio.

Una de ellas es la Guía de chiringuitos, impulsada el pasado año, mientras que en 2026 se ha estrenado el denominado Family Pass, presentado en ferias como Fitur e ITB Berlín.

La plataforma está disponible desde abril y permite a las familias consultar actividades, puntos de interés y propuestas adaptadas a distintos perfiles, además de acceder a ventajas en establecimientos y servicios locales. Según Santa Eulària Empresarial, la herramienta ha superado ya las 300 descargas.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento y la asociación empresarial plantean este modelo de colaboración como una fórmula para que la promoción turística tenga también repercusión sobre el comercio, la restauración, la cultura y el producto local, con el objetivo de extender la actividad económica más allá de los meses de mayor afluencia turística.