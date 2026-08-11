150 kilos de pólvora iluminarán Ibiza para despedir las Festes de la Terra en ses Figueretes

Los tradicionales fuegos artificiales de ses Figueretes pondrán este sábado el punto final a las Festes de la Terra 2026 de Ibiza. El espectáculo pirotécnico comenzará a medianoche, tendrá una duración aproximada de 17 minutos y contará con 148,12 kilos de contenido neto explosivo (NEC).

Del castillo se encargará la empresa Fuegos Artificiales del Mediterráneo, que empleará material pirotécnico con un calibre máximo de 50 milímetros. El paseo de ses Figueretes será uno de los principales lugares desde los que podrá seguirse el espectáculo, con puntos de buena visibilidad a la altura de los hoteles Ibiza Playa, Mar y Playa y One.

Durante la celebración, entre las 21 y la 1 de la madrugada, se habilitará además un Punto Seguro, atendido por personal de Cruz Roja, como espacio de acompañamiento y atención.

Antes del cierre pirotécnico, las Festes de la Terra encaran sus últimos días con diferentes propuestas musicales y de ocio. Entre ellas el concierto ‘Hoy Quiero Confesar’, previsto inicialmente para este lunes y aplazado por la posibilidad de lluvias. La actuación se celebrará este martes a partir de las 20.30 horas en el parque Reina Sofía.

Un homenaje a cuatro mujeres

El espectáculo rendirá homenaje, con música en directo, a cuatro conocidas voces de la música española: Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal y Paloma San Basilio. La programación incluye también un concierto de Belma Céspedes y distintas actuaciones y propuestas de animación en las calles de la ciudad.

También este martes, a las 22.30 horas en el parque Reina Sofía, se espera el espectáculo Eivissa Comedy Band, que combina música en directo y humor.

Por otra parte, la plaza del Parc acogerá de 19 hasta la medianoche el ReggaetON Jove, un festival gratuito dedicado a los éxitos de los años noventa y 2000 y a la música urbana. La actividad, dirigida especialmente al público joven aunque abierta a todas las edades, está organizada por el Ayuntamiento de Ibiza con la colaboración de 'Ritmo Encendido'.

Estas actividades completan la recta final de unas Festes de la Terra que durante los últimos días han reunido actos tradicionales e institucionales, conciertos, espectáculos, actividades infantiles, deporte, cultura y propuestas de ocio en diferentes espacios de la ciudad.