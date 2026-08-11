Medio Ambiente
Ibiza envía 3.000 toneladas a la incineradora de Palma en las tres primeras semanas del plan piloto del traslado de residuos
Vicent Marí valora que la planta de Tirme tiene capacidad suficiente para absorber el volumen que recibe de las Pitiusas
El plan piloto para el traslado de residuos a Mallorca está cumpliendo con las expectativas y, durante las tres primeras semanas de su puesta en marcha, se han enviado por vía marítima 3.000 toneladas de residuos (tres millones de kilos), según ha valorado este martes el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. Para Marí, queda demostrado que la planta incineradora de Tirme en Palma "tiene capacidad suficiente para absorber todos los residuos que le llegan de Ibiza".
Durante la visita a la ampliación de la estación de transferencia de residuos en es Gorg, el presidente del Consell ha destacado que esta medida va a servir para recopilar todos los datos para lograr "una planificación adecuada" de cara al futuro. "Se dio alguna incidencia al principio, pero el plan piloto consiste precisamente en detectar los problemas que se puedan generar desde el traslado [de camiones] desde Ca na Putxa al puerto, la operación marítima y el traslado final hasta Tirme", subraya.
"Debemos afrontar con planificación y responsabilidad el final cada vez más próximo de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa. No existe una única solución, sino un conjunto de medidas que nos deben permitir recuperar más materiales, reducir el volumen de rechazo y garantizar una gestión viable de los residuos en Ibiza durante los próximos años", indica Marí.
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