Diez consejos para evitar daños en comercios si una nueva dana asola Ibiza

Las fuertes lluvias y las inundaciones pueden convertirse en cuestión de minutos en un serio problema para los comercios. Ibiza ya lo comprobaron el año pasado, cuando una dana ocasionó importantes daños en distintos puntos de la isla y puso de manifiesto la falta de protocolos claros para que los establecimientos supieran cómo actuar ante una emergencia de este tipo.

Aquella experiencia ha llevado al Govern balear y a la Confederación Balear de Comercio (CBC) a elaborar una guía práctica con medidas para reducir riesgos y proteger tanto a las personas como a los negocios ante futuros episodios de lluvias intensas.

Desde elevar la mercancía y revisar los desagües hasta evitar sótanos inundables o cortar la electricidad si el agua amenaza con entrar en el local.

Así siguen los negocios afectados por la dana en Ibiza. / Vicent Marí

Estas son diez recomendaciones básicas recogidas en el documento para reducir riesgos y proteger tanto a las personas como a los negocios:

1. Seguir las previsiones meteorológicas

Antes de que llegue el temporal, los comerciantes deben mantenerse informados a través de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de los canales oficiales del Govern, especialmente cuando se activan avisos por lluvias intensas.

2. Elevar la mercancía

Los productos situados en zonas bajas deben trasladarse, siempre que sea posible, a estanterías o espacios elevados para evitar que resulten dañados en caso de que el agua entre en el establecimiento.

3. Revisar los desagües

La guía recomienda comprobar previamente que los desagües se encuentran en buen estado y libres de obstáculos para facilitar la evacuación del agua durante las precipitaciones.

4. Asegurar puertas y ventanas

Antes de la llegada de una tormenta es aconsejable revisar y asegurar los accesos, puertas y ventanas del establecimiento para dificultar la entrada de agua.

5. Tener preparado un plan de emergencia

Los comercios deben disponer de unas pautas claras para saber cómo actuar ante una situación meteorológica extrema y garantizar que trabajadores y clientes puedan permanecer en un lugar seguro.

6. Evitar desplazamientos innecesarios

Durante el episodio de lluvias intensas, la recomendación es permanecer dentro del establecimiento siempre que sea seguro y evitar desplazamientos que puedan aumentar el riesgo.

7. No bajar a sótanos ni garajes inundables

La guía insiste en no acceder a espacios susceptibles de inundarse, como sótanos y garajes, durante el temporal.

8. Cortar la electricidad si amenaza con entrar agua

Si existe riesgo de que el agua alcance el interior del establecimiento, se recomienda desconectar el suministro eléctrico para reducir los peligros asociados a la instalación.

9. Colocar barreras para frenar el agua

Cuando sea posible, los comerciantes pueden colocar sacos de arena u otros elementos en los accesos para dificultar la entrada de agua en el local.

10. Fotografiar los daños después del temporal

Una vez pasado el episodio, los responsables del negocio deben revisar la estructura, las instalaciones y el estado de la mercancía. También se aconseja fotografiar los desperfectos para facilitar posteriores reclamaciones a las compañías aseguradoras y contactar con el ayuntamiento o el seguro si se necesita asistencia.

La guía pone el foco, por encima de la protección de los bienes materiales, en garantizar la seguridad de empleados y clientes durante cualquier episodio de lluvias intensas o inundaciones.