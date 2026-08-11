El hospital de Ibiza gana 10 camas sin abrir una habitación más: amplía la hospitalización a domicilio

La Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) del Área de Salud de Ibiza y Formentera amplía su capacidad asistencial con la incorporación de un tercer equipo estable. Esta ampliación permitirá pasar de 20 a 30 camas domiciliarias, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera. El Ib-Salut ha autorizado la ampliación de la plantilla orgánica de la unidad después de la solicitud realizada por la gerencia. La medida consolida de forma permanente un tercer equipo para una unidad que comenzó su actividad domiciliaria hace 26 años.

La UHD incorporó en julio a la doctora Paola Carolina Guerrero Flores y a la enfermera Gisela Cazallas Bañales. Con estas dos altas, el equipo queda formado por tres facultativos, siete enfermeras y una técnica en cuidados de enfermería compartida con la Unidad de Cuidados Paliativos. Guerrero Flores se graduó en Medicina en la Universidad de Alcalá, en Madrid, y es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Cursó la especialidad vía MIR en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Por su parte, Cazallas Bañales estudió Enfermería en la Universitat de les Illes Balears (UIB), es técnica superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y cuenta con el título de Experta en Urgencias y Emergencias. Hasta ahora formaba parte del Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, donde ha trabajado durante los últimos tres años.

El equipo de la UHD está integrado por los médicos Mario García Lezcano, coordinador de la unidad, Paula Martínez Sancho y Paola Carolina Guerrero Flores; las enfermeras Ana Herguedas Vaquerizo, Silvia Espasa Sandalinas, Eva Planells Guasch, María Catalina Romera García, Montserrat Vicedo Barrachina, Paloma Martínez Chamorro y Gisela Cazallas Bañales; y Marfa Elisabeth Vargas Cuervo, técnica en cuidados de enfermería.

La unidad dispone además de una flota de cinco vehículos propios para la hospitalización domiciliaria.

Un 18% más de pacientes en 2026

Durante el primer semestre de 2026, la Unidad de Hospitalización a Domicilio atendió a 275 pacientes en sus casas, un 18% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se ingresó a 233 pacientes en este modelo asistencial. La actividad de la UHD permitió ahorrar aproximadamente 4.000 estancias hospitalarias en los seis primeros meses del año. Los pacientes hospitalizados en su domicilio tuvieron una estancia media de 14 días.

Según el Área de Salud, este modelo evitó la ocupación diaria de 20 camas del Hospital Can Misses por parte de pacientes que cumplen los criterios para ser atendidos en casa.

La hospitalización domiciliaria permite evitar algunos de los efectos negativos de los ingresos prolongados, reducir infecciones, disminuir costes, optimizar el uso de camas e infraestructuras hospitalarias y reducir el número de reingresos. También supone un apoyo para las familias en la organización de los cuidados, las comidas y los traslados al hospital.

Los profesionales de la UHD visitan a diario a los pacientes ingresados en sus domicilios para realizar curas, administrar medicación y llevar a cabo la evaluación y el control clínico.

El coordinador de la unidad, Mario García Lezcano, destaca de este modelo de atención «el beneficio anímico para el paciente, la comodidad para el familiar, y un enorme ahorro de recursos frente a la hospitalización convencional para el sistema de salud, por ser un modelo altamente eficiente».