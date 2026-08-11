El Eclipse Festival y la fiesta egipcia en sa Pedrera: el PSOE acusa a Marcos Serra de estar “vendido” a los eventos privados en Sant Antoni

El PSOE de Sant Antoni ha manifestado su “indignación” ante lo que considera una nueva muestra de la política del alcalde, Marcos Serra, de “priorizar los intereses de los organizadores de fiestas privadas” por encima del bienestar del municipio. Los socialistas acusan a Serra de estar “vendido” a los intereses de este tipo de eventos, mientras los vecinos de Sant Antoni, sostienen, deben asumir las consecuencias en forma de ruido, caos circulatorio y molestias.

El grupo municipal se refiere a dos eventos previstos esta semana: el 'Feels Like Eclipse Festival', que se celebrará este miércoles 12 de agosto en la playa de s’Arenal, y una fiesta privada ambientada en el antiguo Egipto prevista para el jueves 13 de agosto en sa Pedrera de Can Coix.

En el caso del Eclipse Festival, el PSOE expresa su temor ante el “caos” y el “colapso absoluto” que, según advierte, puede producirse este miércoles en la zona de s’Arenal por la coincidencia del evento con la afluencia de personas que puedan desplazarse hasta Sant Antoni para contemplar el eclipse para el que el Ayuntamiento precisamente ha programado un dispositivo especial de seguridad con cortes de tráfico en la localidad y otras zonas del municipio. Es decir, que mientras por un lado el propio Ayuntamiento pide a los ciudadanos que controlen sus desplazamientos autoriza un evento que llama a la gente a acudir a una de las zonas que se prevén más complicadas este miércoles por la tarde porque es uno de los puntos desde donde mejor se verá el eclipse.

Según el PSOE, la resolución del Ayuntamiento de Sant Antoni autoriza, con carácter temporal y provisional, la superación de los límites de ruido previstos en la ordenanza municipal con motivo de la celebración de la actividad. La autorización, añade el grupo socialista, permite que el evento se desarrolle entre las 17 y las 24 horas.

Montaje en s'Arenal del Eclipse Festival. / PSOE

Para los socialistas, esta resolución supone que el Ayuntamiento “da cobertura” a una fiesta privada para superar los límites acústicos establecidos en la ordenanza municipal. El PSOE considera especialmente grave que esta autorización se conceda en una zona como s’Arenal, donde los vecinos sufren habitualmente problemas relacionados con el ruido y la masificación.

Fiesta privada en sa Pedrera

El grupo municipal también critica la fiesta privada prevista en sa Pedrera de Can Coix, ambientada en el antiguo Egipto. Según la información publicada por Diario de Ibiza, el organizador del evento ha abonado 199 euros al Ayuntamiento de Sant Antoni en concepto de tasa de actividad para utilizar este enclave. El PSOE considera “muy grave” que el gobierno de Marcos Serra permita el uso de un espacio municipal para una fiesta privada de estas características por una cantidad que califica de “irrisoria” en relación con la actividad prevista.

Según la información publicada, la fiesta tendrá un aforo de 350 personas y un horario previsto de seis de la tarde a tres de la madrugada. El montaje incluye una gran escenografía inspirada en el antiguo Egipto, con una pirámide instalada en medio de sa Pedrera, varias torres de luz y otros elementos decorativos y de producción.

Los socialistas denuncian que, mientras el Ayuntamiento facilita la organización de estos eventos, los vecinos y las familias que utilizan los equipamientos deportivos y educativos de la zona deben asumir las consecuencias del montaje.

Camiones de gran tonelaje en Can Coix. / PSOE

Molestias a las familias en Can Coix

El PSOE asegura que los preparativos de la fiesta ya están generando un importante movimiento de camiones y vehículos de gran tonelaje en la zona de Can Coix, con afectaciones en los accesos. Según el grupo municipal, esta situación complica especialmente el día a día de las familias que acuden a las instalaciones deportivas y a las escuelas de verano del entorno.

El grupo socialista considera especialmente preocupante que una fiesta privada con un aforo de 350 personas y un horario que se prolonga hasta las tres de la madrugada pueda celebrarse en estas condiciones, mientras los vecinos de la zona soportan las molestias derivadas del montaje, la celebración y el desmontaje.

Montaje de la fiesta egipcia. / PSOE

El PSOE recuerda además que sa Pedrera de Can Coix ya se ha utilizado anteriormente para la celebración de eventos privados y reclama al gobierno municipal que explique “con total transparencia” qué contraprestaciones obtiene el Ayuntamiento por el uso de un espacio municipal y qué coste asumen las arcas públicas por los servicios necesarios para garantizar estos eventos.

Facilitar las fiestas privadas y sumar molestias a los vecinos

Para el grupo socialista, estos dos casos evidencian una forma de gobernar en la que el Ayuntamiento facilita la celebración de fiestas privadas mientras traslada las molestias a los vecinos de Sant Antoni. El PSOE exige de nuevo a Marcos Serra que deje de priorizar los intereses de los organizadores de fiestas privadas y que anteponga “el descanso, la convivencia, la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía”.

Los socialistas sostienen que la ciudadanía de Sant Antoni está “harta de descontrol, ruidos, masificación y problemas de movilidad” para que determinados organizadores puedan hacer negocio “a costa del conjunto del municipio”.