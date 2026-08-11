Así será el histórico dispositivo en Ibiza y Formentera para garantizar la seguridad durante el eclipse

El eclipse solar total que este miércoles marcará un hito histórico en España también vendrá acompañado de un dispositivo sin precedentes en Ibiza y Formentera, donde todos los servicios de emergencias y fuerzas de seguridad estarán desplegados al máximo para asegurar que la población viva el fenómeno con total garantía y evitando, en la medida posible, los contratiempos que pueden surgir ante un evento de esta magnitud.

El último eclipse solar total visible en las Pitiusas se produjo en el año 1905. Han pasado más de 44.000 días desde aquella ocasión, tanto tiempo que no quedan testigos que puedan recordar de primera mano lo ocurrido. Así de improbable y especial es el ocultamiento solar de este miércoles.

Los organismos oficiales llevan mucho tiempo planificando los dispositivos de este 12 de agosto, pero el factor humano, como casi siempre, lo pone todo en solfa. “El mayor reto es la incertidumbre de no saber qué es lo que va a hacer la población”, reconocía hace unos días el director de Emergencia del Govern, Pablo Gárriz, a Diario de Ibiza. La institución balear acumula varios meses de trabajo para diseñar el evento a través del protocolo Eclipbal, coordinado por una comisión formada por instituciones públicas, entidades privadas y actores relevantes del sector científico.

Una de las labores de esta comisión ha sido seleccionar y delimitar un total de ocho Zonas de Observación Oficial (ZOO) en las islas pitiusas, seis en Ibiza y dos en Formentera. Cuatro se encuentran en Sant Josep (Port des Torrent, Platges de Comte, Cala Tarida y Cala Vedella) y dos en Sant Antoni (Cala Gració y el paseo marítimo), mientras que las áreas formenterenses están en s'Estany des Peix y es Arenals. Las ZOO están abiertas a todo el mundo, sin ninguna distinción entre residentes y visitantes, y el acceso se rige únicamente por el aforo disponible: cuando una zona se completa, se restringe el acceso para todos por igual.

Sant Josep, Sant Antoni y Sant Joan

En Sant Josep, el dispositivo especial contará con 24 agentes y 15 voluntarios de Protección Civil, según detallan fuentes municipales a este diario. Además, el servicio de socorrismo se prolonga, de forma excepcional, con un total de 20 socorristas. En el caso de Sant Antoni, el municipio cuenta con la ayuda extra de entre 10 y 15 agentes de Policía Local.

Sin embargo, será Sant Joan el municipio ibicenco donde el eclipse total será visible en primer lugar. A las 20:32:06, el faro de la punta des Moscarter quedará envuelto en la oscuridad total. En este municipio se desplegarán siete agentes de la Policía Local, ocho voluntarios de Protección Civil y cuatro controladores de acceso. Todo en coordinación con el Puesto de Mando Avanzado previsto en Sa Coma, igual que sucederá en el resto de la isla. La advertencia más extendida es evitar desplazamientos innecesarios que puedan colapsar vías fundamentales en caso de emergencia.

Por otra parte, el destino ha querido que el eclipse coincida con la peor época de incendios y uno de los mayores temores es que las imprudencias provoquen algún fuego peligroso. Por ello, el Ibanat desplegará a 39 bomberos forestales en Ibiza, 13 de ellos como refuerzo extraordinario, que se reforzarán especialmente en Sant Joan; y otros seis en Formentera. Además, se movilizarán un total de ocho agentes de Medio Ambiente, cinco en Ibiza y tres en Formentera.

La previsión también se va a extremar en el mar, donde se prevé que muchas personas contemplen el fenómeno a bordo de sus embarcaciones. Así, el Servicio de Vigilancia de la Posidonia ya ha iniciado su operativo preventivo especial, que está coordinado con las embarcaciones de Reservas Marinas, Espacios Naturales y los mencionados agentes de Medio Ambiente para dar una respuesta unificada ante cualquier incidencia ambiental. Además, las embarcaciones del Servicio de Vigilancia del Litoral reforzarán las tareas preventivas y estarán listas para dar apoyo a la Guardia Civil.

Por su parte, Ports de les Illes Balears (PortsIB), que gestiona el puerto de Sant Antoni, ha garantizado una dotación mínima de tres agentes portuarios y ha ampliado la jornada hasta las 23 horas. Además de reforzar la vigilancia, controlará que las embarcaciones no superen el aforo máximo autorizado, con aviso inmediato a la Guardia Civil si se detecta una situación de riesgo.

Guardia Civil y servicios sanitarios

En cuanto a la Benemérita, no precisa el dato exacto de agentes porque es“difícil de calcular”, pero sí avanza que “van a estar desplegadas casi todas las especialidades” que se encuentran trabajando este verano en las Pitiusas, dentro del habitual operativo de refuerzo durante la época estival. Por ejemplo, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ubicarán en zonas sensibles para evitar posibles acciones que puedan provocar incendios o algún deterioro del espacio natural.

Por su parte, los servicios sanitarios también estarán preparados y las unidades de Atención Primaria contarán con ocho profesionales más, seis en Ibiza y dos en Formentera. También se pondrá especial atención en las áreas de oftalmología, ya que contemplar el eclipse sin unas gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2 puede acarrear daños muy graves en la visión. Los especialistas avisan de que 30 segundos de exposición al sol sin protección bastan para provocar lesiones irreversibles sin tratamiento posible.

En definitiva, todos los medios a disposición de los distintos organismos se activarán con motivo del eclipse. “Tenemos los planes de emergencia municipales que permitirán activar los recursos de los ayuntamientos, los recursos y los medios ordinarios y reforzados, contaremos con camiones, vehículos y demás. Drones, helicópteros, lanchas... Son todos aquellos recursos que ya en ordinario usamos y lo que vamos a hacer es combinarlos para garantizar que se están empleando todos cuando y donde se necesiten”, resume Gárriz.