Detienen a un narcotraficante fugado cuando iba al médico en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a un hombre de 46 años que permanecía fugado desde diciembre y que está vinculado con un grupo especializado en el tráfico de drogas que operaba entre la isla y la Península. Sobre el arrestado pesaba una orden de búsqueda y detención.

La detención se produjo durante la tarde del pasado jueves 6 de agosto, cuando agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Ibiza localizaron al investigado en las inmediaciones de un centro sanitario de la ciudad de Ibiza, según informa la Benemérita. Al día siguiente, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

Esta actuación se enmarca en la operación Cavaliere, una investigación contra el tráfico de drogas a gran escala que se ha saldado hasta el momento con 26 detenidos y la intervención de 1.558 kilos de cocaína y cerca de once toneladas de hachís.

Esta detención forma parte de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, junto con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, contra una organización asentada en Ibiza y dedicada presuntamente a introducir grandes cantidades de droga en Baleares mediante conexiones con la Península y rutas marítimas internacionales.

Tres años de investigación

La investigación se remonta a octubre de 2023, después de que una actuación conjunta de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil permitiera intervenir 8,3 toneladas de hachís repartidas en tres furgonetas en una playa del norte de Ibiza. A raíz de aquella operación también se localizaron 686.000 euros en un trastero de la isla.

Los investigadores determinaron que la organización utilizaba diferentes sistemas para mover los estupefacientes entre la Península e Ibiza. Entre ellos figuraban camiones embarcados en ferris, vehículos con compartimentos ocultos, contenedores que llegaban al puerto de Valencia y embarcaciones rápidas empleadas para trasladar cocaína y hachís hasta la costa ibicenca.

Durante 2025 se sucedieron las intervenciones. En mayo fue detenido en el polígono de Montecristo de Sant Antoni un hombre que transportaba un kilo de cocaína en un camión llegado en ferri desde Valencia y, un mes después, otra actuación en el puerto de Ibiza permitió intervenir otros diez kilos de cocaína.

2.400 kilos de hachís en el puerto de Ibiza

Uno de los mayores golpes se produjo el 17 de julio de 2025, cuando fueron localizados 2.400 kilos de hachís en el interior de un camión en el puerto de Ibiza cuando, según los investigadores, la droga iba a ser trasladada en ferri hasta Valencia.

Ese mismo mes fueron intervenidos 1.008 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, mientras que en los meses posteriores continuaron las operaciones. Entre ellas destacó la incautación de 525 kilos de cocaína a bordo de una embarcación localizada en la playa de ses Salines.

La fase principal de la operación culminó el pasado 16 de diciembre con nueve registros y once detenciones en distintos municipios de Ibiza. En los días posteriores y durante los primeros meses de este año continuaron produciéndose arrestos y varios investigados permanecían en búsqueda y captura. Uno de ellos era el hombre localizado ahora por la Guardia Civil en Ibiza.