Los cortes de tráfico en Ibiza por el eclipse comenzarán a las 12 del mediodía: guía de todas las restricciones de tráfico

Ibiza desplegará este miércoles un amplio dispositivo de tráfico con cierres de carreteras, restricciones de acceso y controles de circulación con motivo del eclipse solar total. Las medidas afectarán especialmente a las zonas costeras y a algunos de los principales puntos de observación de la isla, donde las administraciones esperan una elevada concentración de residentes y visitantes durante las horas previas al fenómeno astronómico.

Sant Josep: cierres a partir de las 12

Sant Josep concentrará buena parte de las restricciones previstas para la jornada y, además, el Ayuntamiento ha ampliado este martes el dispositivo especial de movilidad, seguridad y prevención de incendios con cuatro nuevos puntos de regulación del tráfico. El dispositivo afecta a Caló de s’Oli, Cala Comte, Cala Llentia, Cala Tarida, Cala Molí, Cala Vedella, Cala Carbó, Cala d’Hort, sa Talaia, Cap des Falcó y es Codolar, entre otros puntos del municipio.

El primer cierre se producirá en Cala d’Hort, donde el acceso al aparcamiento de la playa quedará cortado a partir de las 12 horas. Desde las 15 horas, el acceso a sa Talaia estará permitido únicamente a residentes. La misma limitación se aplicará en el camí de ses Roques Males-Punta de sa Jassena, los caminos de acceso a Cala Llentia y el carrer Coral Mar.

A estas restricciones se suman ahora otros tres puntos con limitaciones desde esa misma hora. Los accesos a Cap des Falcó quedarán restringidos a residentes a partir de las 15 horas, al igual que el acceso a la playa des Codolar por la zona del aeropuerto. También se limitará exclusivamente a residentes el paso por la carretera de Cala d’Hort, en el cruce con el acceso a Cala Llentrisca, desde las 15 horas.

El Ayuntamiento ha añadido además un nuevo punto de regulación en la carretera de Platges de Comte con Cala Bassa, aunque en este caso no se ha establecido un horario fijo: las restricciones se aplicarán en función de la afluencia de vehículos y de la evolución del tráfico.

Las limitaciones aumentarán a partir de las 17 horas. A esa hora se cerrará el acceso a la playa de Cala Tarida por el carrer des Massot y se restringirá la entrada a Cala Molí. También se cortará en Cala Vedella el acceso por el carrer Castelldefels en dirección a Cala d’Hort. Más tarde, a partir de las 19 horas, quedarán cerrados los principales accesos a Caló de s’Oli.

El dispositivo es flexible y las autoridades podrán establecer nuevas restricciones en Cala Comte, Cala Tarida, Cala Molí, Cala Vedella, Cala Carbó y Cala d’Hort si la situación del tráfico lo hace necesario. También podrán regularse los diferentes desvíos de la carretera PMV-803-1.

Posibles cortes en Sant Antoni

En Sant Antoni no se han fijado los mismos horarios de cierre, pero se prevén restricciones puntuales en los principales accesos al casco urbano y en las zonas costeras donde se espera una mayor presencia de público.

Entre las medidas que podrán adoptarse figura el cierre del acceso al aparcamiento y a la zona de la desaladora, así como la prohibición de paso de vehículos por la carretera de Cala Gració. También podrían producirse restricciones de entrada a Sant Antoni por la avenida Portmany, con desvío de los vehículos hacia el acceso norte, y por la avenida Doctor Fleming, en cuyo caso el tráfico sería reconducido por la zona de ses Païsses.

Las autoridades prevén especialmente intensidad circulatoria en el conjunto del casco urbano, la carretera de Santa Agnès (PM-812), las carreteras de Cap Negret y Cala Gració, la EI-600 entre Ibiza y Sant Antoni, la ronda de ses Païsses, la avenida Doctor Fleming, la EI-700 entre Sant Josep y Sant Antoni, la avenida Sant Agustí y los caminos de sa Vorera y des Regueró.

La afluencia de peatones también será elevada en algunos de los puntos habituales para contemplar la puesta de sol, como el paseo de Ponent, Caló des Moro, es Pouet y el paseo de s’Arenal, especialmente en sa Punta des Molí.

Sant Joan: controles en Benirràs, Na Xamena y Portinatx

En Sant Joan, el dispositivo se concentrará en los lugares donde se espera una mayor acumulación de espectadores. Entre ellos figuran Na Xamena, Benirràs, es Caló de s’Illa, Cala Xarraca y el faro des Moscarter.

En estas zonas no se han establecido de antemano horarios concretos de cierre, pero se podrán implantar controles y restricciones de acceso durante la tarde en función de la cantidad de vehículos y personas que se desplacen hasta estos enclaves.

Por ello, las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto acudir a todos estos emplazamientos que lo hagan con suficiente antelación y tengan en cuenta que los accesos podrían quedar regulados o directamente restringidos.

Formentera: restricciones en es cap de Barbaria

En cuanto a Formentera, las medidas afectarán especialmente a la zona de es cap de Barbaria, donde el acceso estará restringido con el objetivo de garantizar la seguridad, facilitar la movilidad y proteger este espacio natural ante la afluencia de personas prevista.

En concreto, desde el cruce de Cala Saona hasta el faro de es cap de Barbaria, el acceso estará controlado por los servicios de seguridad y emergencias. Las personas que necesiten acceder a los inmuebles situados dentro de esta zona podrán hacerlo siempre que acrediten razonablemente el motivo del acceso.

Evitar el coche y consultar los avisos oficiales

El Consell pide reducir en la medida de lo posible el uso del vehículo privado en las zonas con elevada ocupación y recuerda que estará prohibido estacionar en arcenes, caminos y lugares no habilitados, una práctica que podría dificultar tanto la circulación como el paso de los vehículos de emergencia. También solicita respetar la señalización provisional y las instrucciones de los agentes y del personal encargado del dispositivo.

Las restricciones, además, podrán modificarse, ampliarse o activarse sobre la marcha dependiendo de la situación de las carreteras, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier desplazamiento.

"El Consell agradece la colaboración de residentes y visitantes y recuerda que estas medidas tienen como objetivo facilitar una movilidad segura, proteger los espacios naturales y garantizar que todo el mundo pueda disfrutar del eclipse con las máximas garantías", resumen desde la institución insular.