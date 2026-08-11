El Consell de Ibiza reforzará las principales líneas de autobús y adaptará el servicio por el eclipse solar

El Consell de Ibiza ha programado un dispositivo especial de transporte público para la tarde del miércoles 12 de agosto, con motivo del eclipse solar. La institución insular indica en una nota de prensa que el dispositivo, coordinado con los ayuntamientos, reforzará las frecuencias de las líneas con una mayor previsión de demanda y adaptará algunos servicios a las posibles afectaciones del tráfico.

Los refuerzos se centrarán en las líneas troncales que dan servicio a los municipios de Sant Josep y Sant Antoni. La frecuencia de la línea T1, entre Ibiza y Sant Antoni aumentará un 33%; la de la T2, que conecta Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni, se incrementará un 20%, y la de la T5, en el tramo entre Santa Eulària y Sant Antoni, aumentará un 50%.

También se reforzará un 50% la frecuencia de la línea P7, entre Sant Antoni y Cala Salada. En la P6, entre Can Coroner y Benirràs, se duplicará y habrá la posibilidad de incorporar un tercer vehículo en función de las necesidades de la operativa. A partir de las 16 horas se establecerá, además, un servicio entre el aparcamiento de sa Plana y la playa de Benirràs como el que se ofrece habitualmente los domingos.

La programación de las playas

Las playas que serán puntos de observación del eclipse mantendrán la programación ordinaria prevista. Se trata del A1, entre Sant Antoni y Cala Tarida; la P1, entre Sant Antoni y Cala Gració; la P2, entre Sant Antoni y Port des Torrent; la P4, entre Sant Antoni y Platges de Comte, y el A15, que conecta Sant Josep, es Cubells, el cruce de Cala d’Hort y Cala Vedella.

La circulación de estas líneas y el acceso en autobús en las playas estarán limitados por las condiciones del tráfico y las posibles situaciones de congestión. Por este motivo, el Consell recomienda adelantar los desplazamientos en las horas previas al inicio del eclipse.

A partir de las 16 horas dejarán de prestar servicio la línea P3, entre Ibiza, Platja d’en Bossa y ses Salines; la P5, entre Sant Antoni y Cala Bassa; la P8, entre el Port de Sant Miquel, Santa Eulària y es Canar, y la A6, entre Sant Joan y Cala de Sant Vicent.

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El paso de los autobuses se podrá consultar en tiempo real a través de la aplicación Alsa Mobi4U. A pesar del dispositivo previsto, no se puede garantizar la realización de la totalidad de los servicios o recorridos si se producen afectaciones a la circulación derivadas de situaciones puntuales de congestión. Por lo tanto, el Consell insiste en la necesidad de planificar los trayectos y realizarlos con suficiente antelación.