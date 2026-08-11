Comisiones Obreras denuncia la falta de medios de Salvamento Marítimo en Baleares durante el verano

La llegada del verano vuelve a poner el foco en la falta de medios de Salvamento Marítimo en Baleares. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) considera que los recursos disponibles en las islas siguen siendo insuficientes para hacer frente al aumento de rescates de personas migrantes en el mar.

Desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Palma, señalan que un grupo reducido de trabajadores se encarga de coordinar y atender de forma continuada las emergencias que se producen en aguas de Baleares. Según denuncia CCOO, esta falta de personal obliga en algunos momentos a prolongar las jornadas laborales, lo que aumenta la fatiga de las plantillas, que desempeñan una actividad especialmente exigente.

El sindicato advierte de que la falta de descansos adecuados no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores, sino que también puede tener consecuencias sobre la seguridad de las operaciones de rescate. Para CCOO, mantener unas plantillas suficientes y garantizar los tiempos de descanso es fundamental para que los equipos puedan desarrollar su trabajo en condiciones óptimas.

CCOO también ha reconocido la labor de las organizaciones y profesionales que participan en los rescates y en la atención a las personas que llegan a las costas de las islas. Sin embargo, el sindicato insiste en que la responsabilidad de garantizar un servicio público de salvamento adecuado debe recaer en Salvamento Marítimo (SASEMAR).

Entre sus principales reivindicaciones, CCOO reclama un refuerzo de los medios disponibles en Baleares, un aumento de las plantillas y una planificación específica que tenga en cuenta las características y necesidades de las aguas de las islas. El sindicato considera, además, que garantizar unas condiciones laborales adecuadas para las tripulaciones no es solo una cuestión laboral, sino también de seguridad.

Durante estos días, se han llevado a cabo varios operativos de rescate en aguas de Baleares, en los que han sido localizados numerosos migrantes desaparecidos y algunos cadáveres. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Baleares también ha denunciado la reducción de efectivos destinados a las labores de vigilancia y seguridad marítima durante algunos de estos operativos de rescate en Cabrera.