Cazan a un pasajero con más de 40.000 cigarrillos de contrabando en el aeropuerto de Ibiza

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Ibiza han intervenido 2.100 cajetillas de tabaco de contrabando, valoradas en 12.600 euros, que un pasajero de nacionalidad rumana y 31 años de edad transportaba en su equipaje. Los agentes han levantado la correspondiente acta de infracción de contrabando.

La intervención tuvo lugar durante la mañana del pasado jueves 6 de agosto en los controles rutinarios de verificación fiscal que se realizan a los pasajeros en la terminal de llegadas del aeropuerto de Ibiza. Los agentes detectaron al hombre, procedente de Europa del Este, cuya actitud y nerviosismo al recoger su equipaje despertaron sus sospechas.

Los efectivos de la Guardia Civil y Aduanas interceptaron al viajero cuando trataba de abandonar la terminal. El pasajero procedía de un vuelo de Madrid con origen previo en Estambul y, según detallan desde la Agencia Tributaria, respondió a las preguntas de los agentes de forma nerviosa y con evasivas, por lo le trasladaron a las dependencias de la aduana del aeropuerto para realizar una inspección exhaustiva de sus pertenencias.

Los agentes sometieron a una inspección por escáner sus dos maletas facturadas de gran tamaño y la mochila que llevaba y posteriormente realizaron una apertura manual. En el interior de esos tres equipajes localizaron un total de 42.000 cigarrillos.

Tras analizar el género intervenido, los agentes comprobaron que carecía de los precintos fiscales obligatorios. Al exceder notablemente la cantidad los límites legales permitidos para uso personal, procedieron a incautar la totalidad de la mercancía y a emitir la correspondiente denuncia de contrabando, que puede conllevar multas superiores al triple del valor del tabaco intervenido.