Sucesos
Atrapados en un 'rent a car' y en un bar en Ibiza: los bomberos rescatan de madrugada a tres clientes encerrados en dos locales
El Parque Insular recibió una llamada de la Policía Local para que abriera la puerta del establecimiento este martes de madrugada
Los Bomberos de Ibiza rescataron esta madrugada a dos personas que se habían quedado encerradas en el interior de un establecimiento de alquiler de vehículos cerca del aeropuerto de Ibiza, en el municipio de Sant Josep. Según relatan desde el Parque Insular de Bomberos, la Policía Local del municipio alertó del incidente después de que un trabajador cerrara la puerta del local con dos clientes todavía dentro.
Los bomberos se desplazaron hasta el establecimiento a las 00.30 horas de este martes y abrieron la puerta para liberar a las dos personas atrapadas. Por el momento no ha trascendido más información sobre este extraño suceso ni sobre las circunstancias en las que el trabajador cerró el local sin advertir la presencia de los clientes en el interior.
Encerrado en un bar
Los Bomberos de Ibiza atendieron este martes otro servicio similar a primera hora de la mañana. Sobre las 6.15 horas, una persona se quedó encerrada en el baño de un bar situado cerca de la discoteca Pacha, en la ciudad de Ibiza. En este caso, el propietario del negocio alertó al Parque Insular.
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
- Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
- Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza
- La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb