Atrapados en un 'rent a car' y en un bar en Ibiza: los bomberos rescatan de madrugada a tres clientes encerrados en dos locales

Los Bomberos de Ibiza rescataron esta madrugada a dos personas que se habían quedado encerradas en el interior de un establecimiento de alquiler de vehículos cerca del aeropuerto de Ibiza, en el municipio de Sant Josep. Según relatan desde el Parque Insular de Bomberos, la Policía Local del municipio alertó del incidente después de que un trabajador cerrara la puerta del local con dos clientes todavía dentro.

Los bomberos se desplazaron hasta el establecimiento a las 00.30 horas de este martes y abrieron la puerta para liberar a las dos personas atrapadas. Por el momento no ha trascendido más información sobre este extraño suceso ni sobre las circunstancias en las que el trabajador cerró el local sin advertir la presencia de los clientes en el interior.

Encerrado en un bar

Los Bomberos de Ibiza atendieron este martes otro servicio similar a primera hora de la mañana. Sobre las 6.15 horas, una persona se quedó encerrada en el baño de un bar situado cerca de la discoteca Pacha, en la ciudad de Ibiza. En este caso, el propietario del negocio alertó al Parque Insular.