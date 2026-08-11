Associació de Veïns de sa Caleta: "La capacidad de la depuradora del aeropuerto de Ibiza está sobrepasada"

La gestión de los recursos hídricos de Ibiza vuelve al centro de todas las miradas con el cierre de la playa de es Codolar el viernes por vertidos de aguas fecales atribuidos al aeropuerto. El representante de la Associació de Veïns de sa Caleta, Mario Riera, se suma a quienes acusan de lo sucedido a la gestión de la terminal por parte de Aena: "La capacidad de la depuradora del aeropuerto está sobrepasada y no puede depurar toda el agua residual que generan las instalaciones". Por ello, explica que las fugas de caudal sin tratar ocurren con mucha frecuencia: "Siempre hay mal olor y siempre hay vertidos".

Además, apunta que estas fugas llegan con facilidad a la playa de es Codolar transportadas por el torrente des Cirer, también conocido con el nombre de sa Font. Riera asegura que una vez que llega al mar, el material fecal se expande con menos dificultades porque el agua de la zona tiende a estar en circulación y no es extraño que llegue hasta sa Caleta.

Aena ha salido al paso de estas acusaciones e indica que en las analíticas de la depuración previas a julio "no se han detectado anomalías". Aunque los resultados de las comprobaciones de ese mes todavía no están disponibles, la empresa reconoce que en ocasiones de alto consumo o tormentas, puede llenarse alguno de los aliviaderos de las sucesivas etapas de depuración. Sin embargo, si se diera este supuesto, no causaría daños para el medio ambiente ya que el caudal que se perdería es "ya tratado".

Un posible delito contra el medio ambiente

Por su parte, la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural afirma que tiene constancia de la situación con los vertidos desde que el Ayuntamiento de Sant Josep le comunicó los resultados de sus analíticas. Asegura que agentes de Medio Ambiente ya se habían desplazado con anterioridad a la la zona, habían levantado acta y habían tomado muestras para realizar analíticas propias durante una de sus comprobaciones habituales.

Los resultados de las muestras, que todavía no están disponibles, permitirán determinar el alcance real de la posible afección al Parc Natural de ses Salines. En función de las conclusiones, el departamento autonómico iniciará las actuaciones pertinentes y, dado el caso, elaborará el correspondiente expediente sancionador.

Además, recuerda que el vertido de aguas fecales en un espacio natural protegido, si causa daños sustanciales al medio natural, puede ser constitutivo de un delito contra el medio ambiente. Por lo tanto, indica que es necesario determinar exactamente qué ha ocurrido y qué efectos tiene sobre el entorno.

La remodelación del aeropuerto

Estos hechos llaman todavía más la atención sobre los proyectos de remodelación del aeropuerto que Aena anunció hace algunos meses. La compañía indica que tiene en sus planes ampliar la depuradora de las instalaciones y baraja la posibilidad de disminuir el caudal vertido por los aseos de la terminal. Añade que el actual sistema de tratamiento de agua la reutiliza para el riego, lo que puede reducir "notablemente" el consumo de este recurso.

Riera recalca la poca información que tienen al respecto la entidad vecinal que representa, la Asociación de Vecinos de Ca’n Frígoles y la de Ca’n Palleu: "Aena no se ha dirigido a nosotros". Aunque están en contra de proyectos que representen una mayor presión turística, les preocupa especialmente la situación del torrente des Cirer, que podría quedar soterrado si la empresa ejecutase su reforma.

Este bloqueo a una vía de agua podría generar riadas debido a las intensas lluvias que registra Ibiza durante los meses de septiembre y octubre: "Tapar un torrente cuando arrastre todo el material vegetal de la parte de arriba del propio torrente puede provocar inundaciones y causar problemas graves".

Posibles orígenes de los vertidos

Además, Diario de Ibiza publicó el 30 de julio que estas entidades de vecinos consideran que cubrir el este cauce dificultaría la vigilancia de posibles fugas. Sin embargo, la empresa aeroportuaria indica que el torrente que traslada el material fecal hasta la playa de es Codolar puede recibir el caudal residual de muchas fuentes. Este curso de agua "está junto a diferentes instalaciones, no solo las aeroportuarias que también pueden estar originando vertidos ocasionales", apunta.

El representante de los residentes de sa Caleta señala que Aena está interesada en tapar el torrente porque "quieren hacer algún tipo de instalación en esos terrenos". Riera se figura que podrían ser almacenes.

También señala que las asociaciones vecinales mencionadas están en trámites para hacer "mucha presión" para que la entidad aeroportuaria les muestre el proyecto de reforma para "hacer las alegaciones necesarias". Para ello, están en contacto con entidades como el Institut d’Estudis Eivissencs y Aliança per l’Aigua e insiste en las implicaciones que esta remodelación podría tener para la masificación que sufre la isla: "Un incremento de los turistas que vengan es un tema que va más allá de los aspectos vecinales: afecta a todos como isla".