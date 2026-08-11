Ramona Samper, vecina de Ibiza: "Que no digan que el ascensor del Parador es del pueblo, me han dicho que no podía usarlo dos veces"

"¡Horrorosa!", define Ramona Samper, vecina de 75 años de Vila, su experiencia tratando de usar el ascensor de Paradores para subir a Dalt Vila. Tras la reciente queja del obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, durante la misa en honor a la Virgen de las Nieves, el organismo estatal ha defendido que el ascensor siempre ha estado abierto al público, aunque tanto la experiencia del obispo como la de Diario de Ibiza lo desmiente. También los testimonios de vecinos a los que se ha impedido usar el ascensor chocan con la versión de Paradores y la dirección del establecimiento de Ibiza. Entre ellos se encuentra el de Samper, a la que denegaron el uso no en una ocasión, sino en dos, según denuncia.

La primera vez que le denegaron acceso

"Fuimos un grupo de la tercera edad a una visita cultural durante la segunda semana tras la inauguración del Parador (en marzo)", comenta Samper, que continúa: "Yo llevaba el brazo roto tras caerme durante las procesiones de Semana Santa. Nos fue bastante difícil llegar: una de las mujeres iba con muletas, yo también iba bastante mal porque estoy trasplantada del corazón y me cuesta... Aun así, subimos durante la visita por Dalt Vila y quisimos visitar el Parador".

Hicieron la visita y tras esta, quisieron bajar por el ascensor hacia la ciudad. "De repente apareció una chica que nos informó de que no podíamos usar el ascensor. Ella era de Valencia, igual que yo, que vine hace 45 años. Vino a Ibiza para trabajar como conserje del Parador. Ella nos dijo textualmente: 'no hay permiso, no está permitido'", relata.

Después de la visita, también se les acercó el director del establecimiento para preguntarles qué les había parecido: "Le dije que muy bonito, claro, pero yo estaba enfadada y le comenté a ver si podíamos bajar por el ascensor, al menos aquellos a los que nos cuesta más, puesto que todo el grupo eran personas de la tercera edad. El director también nos informó que no había permiso".

"Pregunté de nuevo a la chica: '¿Pero este ascensor no está hecho para personas con movilidad reducida?', y ella me dijo 'es para personas en silla de ruedas y personal con maletas'", recuerda Samper. En ese momento intentó preguntar si podría sacarse algún carnet de movilidad reducida, pero asegura que la empleada le comunicó que no sería posible. "Ahí quedó todo, nos quejamos entre nosotras, pero no hicimos tampoco una queja formal", lamenta ahora la vecina.

La segunda visita de Samper

"Después de este suceso, a mediados de junio, una amiga, un año más joven que yo, me dijo de volver a intentarlo. Yo pertenezco a la iglesia de la Mare de Déu del Roser, a uno de nuestros miembros lo ordenaban cura y queríamos celebrarlo arriba [en la Catedral]", comenta Samper: "En verano me siento más fatigada, por lo que no sabía si iba a poder subir a pie, pero mi amiga y yo volvimos a intentar subir en el ascensor del Parador".

Cuenta que "a medio camino" hacia el ascensor, les salió otra mujer "muy agradable y muy educada" que les preguntó a dónde iban: "'Pues vamos a coger el ascensor porque vamos a misa', le dije a la chica y esta me dijo que no se podía". Samper respondió que había oído que sí que se podía usar el ascensor público, pero la chica les insistió en que no era posible: "Intenté explicarle que llegaríamos tarde a la misa, que si lo hubiésemos sabido hubiésemos ido por otro lado, pero no me hizo caso".

Ascensor de uso público

"Lo que vi en ambas ocasiones es que los ascensores son de uso y disfrute de las personas del Parador", lamenta Samper: "Entiendo si no quieren que se estropee o que le pase algo al ascensor por permitir a los vecinos usarlo, pero que no digan que eso es del pueblo. Además, no hay ninguna flecha que te señale que eso es la puerta para el ascensor. Estoy segura de que no se estropeará nunca, porque está mal señalizado y muy bien cuidado para que no se suba nadie ahí", ironiza la vecina.

"Desde entonces he vuelto a subir alguna vez para ir a misa, pero no he vuelto a intentar usar el ascensor, porque para que me digan otra vez que no puedo subir, pues ni lo intento", defiende la vecina: "Queremos subir a misa, no somos turistas que quieran ver el mirador ni nada de eso. El que sube de la tercera edad es porque va a la iglesia. Habrá personas que dejaremos de ir por nuestra avanzada edad y es una pena, porque creo que se nos tendría que ayudar".

"Espero que esto llegue a quien tenga que llegar. Que piensen en el pueblo", resume Samper, cuya experiencia contrasta con la versión oficial que difundió Paradores después de que el obispo, Vicent Ribas, exigiera desde el púlpito el uso público del ascensor el pasado 5 de agosto. Paradores aseguró que hay dos ascensores, uno de uso público y otro para clientes y personas con movilidad reducida. Se da la circunstancia de que para llegar al elevador que está reservado a los ciudadanos hay que superar dos tramos de escaleras, mientras que el de los clientes no tiene barreras arquitectónicas.