Sucesos
Aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Ibiza
El hallazgo tuvo lugar a media milla náutica de la zona conocida como Caló des Gat
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E.P.
Ibiza
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo encontrado este lunes en el mar, en la zona de Santa Eulària. Según ha informado el Instituto armado, un particular alertó sobre las 15 horas del hallazgo, que tuvo lugar a media milla náutica de la zona conocida como Caló des Gat.
Sobre las 17 horas, los GEAS recuperaron el cuerpo, que pertenece a un varón cuyo origen no se ha podido determinar al estar indocumentado y presentar un avanzado estado de descomposición.
El hombre tampoco portaba vestimenta y fue trasladado al puerto de Ibiza, donde se procedió al levantamiento del cadáver.
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