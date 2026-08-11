Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fuegos artificiales por Sant CiriacAlquileres ilegales en IbizaFalta de personal en IbizaPolíticas de vivienda
instagramlinkedin

Sucesos

Aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Ibiza

El hallazgo tuvo lugar a media milla náutica de la zona conocida como Caló des Gat

Costa de Santa Eulària.

Costa de Santa Eulària. / X.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E.P.

Ibiza

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo encontrado este lunes en el mar, en la zona de Santa Eulària. Según ha informado el Instituto armado, un particular alertó sobre las 15 horas del hallazgo, que tuvo lugar a media milla náutica de la zona conocida como Caló des Gat.

Sobre las 17 horas, los GEAS recuperaron el cuerpo, que pertenece a un varón cuyo origen no se ha podido determinar al estar indocumentado y presentar un avanzado estado de descomposición.

Noticias relacionadas y más

El hombre tampoco portaba vestimenta y fue trasladado al puerto de Ibiza, donde se procedió al levantamiento del cadáver.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
  2. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  3. Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
  4. Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
  5. Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
  6. Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
  7. Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza
  8. La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb

Aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Ibiza

Aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Ibiza

Cazan a un pasajero con más de 40.000 cigarrillos de contrabando en el aeropuerto de Ibiza

Cazan a un pasajero con más de 40.000 cigarrillos de contrabando en el aeropuerto de Ibiza

Marisina Marí, presidenta del Colegio de Ópticos-Optometristas de Baleares: «No merece la pena jugarse la vista por unos segundos de eclipse: la retina no se regenera»

Comisiones Obreras denuncia la falta de medios de Salvamento Marítimo en Baleares durante el verano

Sean Christopher vuelve a hacer magia para Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza

Sean Christopher vuelve a hacer magia para Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley en Ibiza

Atrapados en un 'rent a car' y en un bar en Ibiza: los bomberos rescatan de madrugada a tres clientes encerrados en dos locales

"Otra vez sin agua", vecinos de Ibiza molestos por la enésima avería en la red de suministro

Preparativos de los lectores de Diario de Ibiza para el eclipse: "¿Qué vas a preparar? Si va a estar la isla bloqueada por todas las carreteras que vayan al oeste”, señala Alberto Sánchez

Tracking Pixel Contents