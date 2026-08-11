La Alianza por al Agua defiende que sus datos sobre el agua de Sant Josep proceden del sistema oficial de Sanidad

La Alianza por al Agua ha respondido formalmente al escrito del Ayuntamiento de Sant Josep que reclamaba una rectificación pública sobre los datos de calidad del agua publicados en el avance del Informe Anual 2025 del Observatorio del Agua de las Illes Balears. La entidad mantiene que la información difundida procede del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac), el sistema oficial del Ministerio de Sanidad, y defiende que su publicación constituye “un ejercicio legítimo del derecho a la información ambiental y sanitaria de interés público”.

La polémica surgió después de que la Alianza por al Agua publicara un avance de su informe anual sobre la calidad del agua de consumo humano en Baleares. En el caso de Sant Josep, el documento señalaba dos zonas con incumplimientos: Cala de Bou-Port des Torrent, donde en julio de 2025 se registraron niveles de bromato por encima del valor paramétrico, y Sant Josep Zona I, con incumplimientos recurrentes desde 2016.

El Ayuntamiento respondió con un escrito en el que pedía una rectificación pública. Según el Consistorio, la muestra de Cala de Bou correspondía a una “muestra corrupta” que quedó invalidada por una contraprueba posterior. La Alianza por al Agua subraya que los datos publicados “no los ha elaborado la entidad”, sino que figuran en el Sinac, un sistema administrado por el Ministerio de Sanidad. La organización recuerda que los operadores, ayuntamientos, la conselleria de Salut del Govern balear y el propio Ministerio son los responsables de la actualidad y veracidad de la información que consta en esta plataforma oficial.

Según la entidad, en el momento de elaborar el informe, la incidencia de Cala de Bou figuraba como “no apta” en la fuente oficial. Por ello, sostiene que “no existe ninguna base jurídica” para exigir a una entidad de la sociedad civil que anticipe información posterior, como una contraprueba o una invalidación administrativa, si esta no constaba en el sistema oficial en el momento de la consulta.

La Alianza por al Agua asegura que ha actuado “con diligencia” y que, tras las manifestaciones del Ayuntamiento, ha solicitado formalmente a la conselleria de Salud que acredite si la muestra del 8 de julio de 2025 fue invalidada, si existe una contraprueba y cuál fue su resultado, así como si la incidencia se ha modificado o excluido posteriormente del Sinac.

No habrá rectificación pública

Hasta que no disponga de esa acreditación oficial, la entidad considera que no procede realizar ninguna rectificación pública. A su juicio, rectificar sin el aval de la autoridad competente “podría resultar contrario al mismo deber de rigor que el Ayuntamiento reclama”.

La organización defiende que su actividad de seguimiento, análisis y divulgación de los datos oficiales sobre calidad del agua cumple una función de interés público, amparada por el artículo 20 de la Constitución y por la Ley 27/2006 de derecho de acceso a la información ambiental.

“Los ciudadanos tienen derecho a conocer la calidad del agua que consumen, y la información sobre este tema no es patrimonio exclusivo de las administraciones”, sostiene L’Aliança per l’Aigua.

La entidad recuerda además que, al margen del caso concreto de Cala de Bou, la zona de Sant Josep Zona I acumula 13 analíticas no aptas desde 2016, una situación que califica de “crónica y estructural” y que, según señala, no ha sido cuestionada por el Ayuntamiento en sus manifestaciones públicas.

La Alianza por al Agua a se muestra dispuesta a incorporar cualquier información oficial que permita completar o precisar los datos publicados, así como a realizar los aclaraciones o rectificaciones que correspondan una vez que la autoridad sanitaria haya respondido.

Mientras tanto, la entidad asegura que continuará publicando y actualizando los datos de su Observatorio del Agua para que la ciudadanía disponga de información “veraz, accesible y contrastada” sobre un bien esencial y escaso en las islas como el agua.