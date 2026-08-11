Alarma por un incendio en una casa de campo del norte de Ibiza: movilizados un helicóptero y una avioneta para sofocar las llamas

Un incendio declarado la tarde de este martes en una vivienda situada en una zona diseminada de Sant Joan movilizó a numerosos efectivos de emergencias, entre ellos medios aéreos del Ibanat. El fuego afectó a dos vehículos que se encontraban junto a la casa, aunque no se registraron daños personales.

Según ha informado la Policía Local de Sant Joan, el aviso se recibió alrededor de las 16.50 horas a través del servicio de emergencias 112. La alerta inicial señalaba que un vehículo se encontraba ardiendo en una vivienda del municipio. Las llamas terminaron extendiéndose posteriormente a un segundo vehículo situado en las inmediaciones

Helicóptero, avioneta, tanqueta y dos patrullas

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Policía Local, integradas por un total de cuatro agentes. Cuando llegaron a la zona, una dotación de Emergencias ya se encontraba trabajando para controlar y extinguir el fuego.

Ante la situación, el dispositivo se reforzó con la intervención de Protección Civil de Sant Joan, que acudió con una tanqueta de extinción. También fueron movilizados medios aéreos del Ibanat, concretamente un helicóptero y una avioneta, que participaron en las tareas para evitar la propagación de las llamas.

Asimismo, hasta el lugar del incendio se desplazó una patrulla de la Guardia Civil de Santa Eulària. Por su parte, los agentes de la Policía Local establecieron un perímetro de seguridad en los alrededores para facilitar el trabajo de los servicios de extinción y garantizar que la intervención pudiera desarrollarse sin riesgos.

Finalmente, el incendio pudo controlarse sin que hubiera personas heridas. Los principales daños fueron materiales y afectaron a los dos vehículos alcanzados por el fuego.

La actuación requirió la coordinación de Policía Local, Emergencias, Protección Civil, Guardia Civil y los medios aéreos del Ibanat, que trabajaron conjuntamente durante la intervención.