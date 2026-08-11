Un conductor sin carné que transportaba óxido nitroso huye de un control, choca contra cuatro coches y acaba detenido en Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en Ibiza a un hombre de 26 años y nacionalidad británica por un supuesto delito de tráfico de drogas, desobediencia grave, conducción temeraria y conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado sábado, 8 de agosto, alrededor de las 18.30 horas, cuando agentes de la Guardia Civil del puesto de Sant Antoni realizaban un punto de verificación de personas y vehículos en una de las entradas a la localidad.

Según ha informado el instituto armado, los agentes dieron el alto a un vehículo, pero su conductor se negó a detenerse y emprendió la huida. Tras lo ocurrido, la Guardia Civil inició un seguimiento controlado del coche.

La persecución concluyó a la altura del kilómetro 19 de la carretera EI-700 (carretera de Ibiza a Sant Antoni), donde los agentes interceptaron el vehículo después de que colisionara con cuatro automóviles. Como consecuencia del accidente, una persona resultó herida de carácter leve.

Tras detener el vehículo, los guardias civiles comprobaron que el conductor no tenía permiso de conducir. Además, localizaron en el maletero grandes cantidades de óxido nitroso. La Guardia Civil detuvo al conductor como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, un delito de desobediencia grave, un delito de conducción temeraria y un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido el permiso de conducción.