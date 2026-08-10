Dos VTC denunciados en un operativo contra el transporte ilegal en Ibiza: sin cupo y por exceso de viajeros y positivo en drogas

El Ayuntamiento de Ibiza y el Consell de Ibiza han intensificado este fin de semana la lucha contra el intrusismo en el transporte con un dispositivo conjunto de inspección de vehículos VTC. El operativo se desarrolló el pasado sábado en el paseo de Joan Carles I, con la participación de agentes de la Policía Local de Vila e inspectores de la institución insular.

Durante la actuación se inspeccionaron 18 vehículos VTC y se detectaron varias infracciones. Según han informado ambas administraciones, un vehículo fue denunciado y retirado con la grúa por circular sin disponer de la correspondiente cuota de autorización de arrendamiento, mientras que otro fue denunciado por llevar un número de pasajeros superior al permitido.

En el primer caso, el director de Transporte Insular, Roberto Algaba, ha señalado en X que " se acabaron las excusas" y que la retirada del vehículo será de dos a cuatro meses, además de una sanción de 4.001 euros.

El concejal de Movilidad Integral del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, ha defendido la importancia de estos controles conjuntos para actuar contra el intrusismo y garantizar que el transporte de pasajeros se desarrolle dentro de la legalidad y con garantías de seguridad. “El transporte ilegal de pasajeros no es una alternativa ni una competencia legítima. Es una práctica que vulnera la normativa, perjudica a los profesionales que trabajan legalmente y puede poner en riesgo la seguridad de las personas usuarias”, ha señalado Sousa.

Un VTC con 11 pasajeros y el conductor positivo en drogas

El dispositivo se suma a otras actuaciones realizadas por la Policía Local de Ibiza durante el fin de semana. También el sábado, los agentes denunciaron un vehículo VTC que circulaba con 11 pasajeros, cuando su capacidad máxima era de ocho, además del conductor.

Durante la intervención, los agentes localizaron seis pequeñas bolsas que contenían, presuntamente, sustancias estupefacientes. Posteriormente, el conductor fue sometido a una prueba de detección de drogas, que arrojó un resultado positivo.

El vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal con la grúa. El conductor también fue denunciado por circular sin llevar el cinturón de seguridad.

Nueva actuación contra un posible taxi pirata

Al día siguiente, domingo 9 de agosto, la Policía Local llevó a cabo un control específico de transporte en la avenida Vuit d’Agost. Los agentes observaron a una persona que intentaba acceder a varios taxis fuera de la parada habilitada y, posteriormente, detectaron cómo otro conductor se acercaba a ella y la trasladaba hasta su vehículo particular.

El coche fue interceptado en la calle de s’Hort de sa Fruita, en la esquina con la avenida Vuit d’Agost. Tras interrogar por separado al conductor y al pasajero, ambos coincidieron en que habían acordado un pago por el trayecto, que se abonaría al llegar al destino.

El conductor reconoció este acuerdo ante los agentes. Como consecuencia, la Policía Local levantó acta, denunció al conductor por transporte ilegal de pasajeros y retiró el vehículo al depósito municipal.

17 vehículos inmovilizados desde junio

Con esta última actuación, la Policía Local de Ibiza ha inmovilizado 17 vehículos desde el pasado mes de junio por realizar transporte ilegal de pasajeros. El Ayuntamiento y el Consell destacan que este balance refleja la intensificación de los controles contra los llamados taxis pirata y otras formas de intrusismo en el transporte, especialmente durante los meses de verano, cuando aumenta la demanda de movilidad.

Ambas administraciones insisten en que no se puede normalizar el transporte ilegal ni permitir que se presente como una alternativa al servicio regulado. También apelan a la responsabilidad de ciudadanos y visitantes para que utilicen siempre servicios de transporte legalmente autorizados.

“La coordinación entre administraciones continuará siendo una herramienta esencial para combatir esta lacra y garantizar un modelo de transporte seguro, regulado y con garantías para todos. Contra el transporte ilegal, tolerancia cero y coordinación entre administraciones”, ha concluido el director insular de Transportes del Consell de Ibiza, Roberto Algaba.