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La ciudad de Ibiza se prepara para las lluvias con una limpieza intensiva de imbornales

Los trabajos han comenzado este lunes en la avenida de Santa Eulària y se centrarán especialmente en es Pratet y la Marina

El Consistorio recuerda que arrojar residuos puede aumentar el riesgo de inundaciones

Trabajos preventivos en Vila y La Marina por posibles lluvias a finales del verano.

Trabajos preventivos en Vila y La Marina por posibles lluvias a finales del verano. / Ayuntamiento de Ibiza

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Redacción Ibiza

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha puesto en marcha este lunes un plan intensivo de limpieza de imbornales y otros puntos conflictivos de la red de drenaje de la ciudad con el objetivo de prevenir incidencias ante posibles episodios de lluvias intensas durante el final del verano.

Los primeros trabajos se han llevado a cabo en la avenida de Santa Eulària y el dispositivo continuará en las zonas más bajas del municipio y con mayor riesgo de inundación, especialmente en los barrios de es Pratet y la Marina. Posteriormente, las actuaciones se extenderán de forma progresiva al resto de la ciudad.

El plan pretende garantizar el correcto funcionamiento de la red de drenaje y reducir las acumulaciones de agua en la vía pública en caso de tormentas. Para ello, los operarios retirarán sedimentos, residuos y otros materiales acumulados tanto en los imbornales como en sus ramales de conexión, ya que pueden dificultar la evacuación del agua de lluvia.

Trabajos preventivos en Es Pratet y la Marina.

Trabajos preventivos en Es Pratet y la Marina. / Ayuntamiento de Ibiza

Labores habituales de mantenimiento

Según ha informado el Consistorio, este dispositivo especial se suma a las labores habituales de mantenimiento que se realizan durante todo el año en las infraestructuras municipales de saneamiento y drenaje.

El Ayuntamiento y Aqualia, empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas, han aprovechado además el inicio de la campaña para pedir la colaboración de los vecinos. Ambas entidades recuerdan la importancia de no depositar residuos en los imbornales ni abandonarlos en la vía pública, puesto que pueden terminar obstruyendo la red y aumentar el riesgo de inundaciones durante los episodios de precipitaciones intensas. Los residuos arrastrados por el agua pueden, además, acabar llegando al mar, con el consiguiente impacto ambiental.

Noticias relacionadas y más

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental, Jordi Grivé, ha destacado que la implicación ciudadana es «fundamental para mantener en buen estado las infraestructuras de saneamiento, proteger el medio ambiente y contribuir a la seguridad y el bienestar de toda la población».

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