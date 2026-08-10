"Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos": la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza

Cuando pensabas que los testimonios en redes sobre el verano en Ibiza no podían sorprenderte, llega alguien y te deja ojiplática y boquiabierta. Quienes este fin de semana han recibido a través de las redes el vídeo colgado en Instagram por el perfil @supersonicadbn no podían creerse que fuera un mensaje real, la mayoría pensó que se trataba de una broma, un vídeo irónico, sólo al verlo se daban cuenta, para su sorpresa, de que no. Hablaba en serio.

"Acabo de bajar a San Antonio, Ibiza, a comprar, porque ya no me quedan cosas en el barco y tenía que comprar muchas cosas: provisiones, huevos, pan, etcétera. Y esto es una auténtica vergüenza para los que tenemos barco, no tienen ningún tipo de consideración aquí en las Islas Baleares. Debe estar gobernado por palurdos y por paletos, porque esto no es normal", comenta la mujer, que habla mientras va caminando por la calle.

Lo que tanto la indigna, según relata, es que tiene que mojarse para volver al barco. "Tiene que venir mi marido en la lanchita para recogerme y luego tengo que subir a pulso", comenta la mujer, que señala que es "una persona mayor" y que no entiende cómo al Govern "no se les ocurre poner alguna plataforma o algo de madera" para que "las personas normales" puedan subir y bajar a tierra. "No como las cabras", insiste, para poder "ir al chiringuito, a tomarte algo, un spritz, una piña colada, de compras, ir al chino o lo que sea".

Las críticas continúan porque no sabe cómo llegar a la playa y ha tenido que preguntarle "a un chico inmigrante", un indio, detalla, por dónde se bajaba a la playa. "Porque todo son rocas", continúa su queja, que sigue: "Me tengo que poner aquí a esperar que mi marido venga con la barquita a por mí y cuando llega allí, a las boyas, tiene que venir nadando porque no te dejan poner el motor. O sea, son así de gilipollas". Comentario que hace mostrando la playa, llena de gente bañándose en la zona, a salvo, precisamente gracias a las boyas, de que alguna embarcación a motor les pase por encima. Por si esto no fuera suficiente, la mujer hace un comentario muy racista respecto a la gente que en ese momento se encuentra en la playa, principalmente inmigrantes, según comenta.

"Tengo muchas pruebas y ninguna duda de que es lo más despreciable que ha pisado esta tierra este verano"

El vídeo de la mujer empezó a correr por los grupos de whatsapp cuando el mallorquín Àngel Aguiló, cansado de que se lo enviaran, hizo uno de sus satíricos vídeos. "Me lo habéis enviado 1.234 veces", comentó en su publicación de Instagram, que bautiza como "una turista, una amiga".

Un vídeo en el que Aguiló va comentando algunos de los momentos más sorprendentes y vergonzantes del testimonio de la turista. "No estás en San Antonio, estás en Sant Antoni", clama para empezar Aguiló, que explica que la mujer ha tenido que bajar del barco y "ha agafat una nirviada". El mallorquín también comenta la forma tan despectiva en la que se refiere a los inmigrantes que están en la playa y la falta de conciencia de la mujer al quejarse porque no puede entrar en la zona de baño con la lancha a motor: "Si arrolla la pierna a una persona que está dándose un chapuzón por allí... Si esta mujer quiere entrar, tiene que poder entrar", indica, haciendo gala de su popular ironía.

Aguiló acaba su vídeo con una contundente opinión: "Tego muchas pruebas y ninguna duda de que es lo más despreciable que ha pisado esta tierra este verano. Y posiblemente el pasado y el que viene".