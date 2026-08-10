Eclipse de sol
Ver el eclipse de sol en Ibiza desde un avión: esta compañía repartirá gafas a sus pasajeros
Dos vuelos coincidirán con la totalidad del eclipse y otros nueve atravesarán zonas próximas a la trayectoria y permitirán contemplar el eclipse de forma parcial
Once vuelos de Vueling permitirán observar desde el aire el eclipse solar del próximo miércoles coincidiendo con la fase de totalidad del fenómeno. La aerolínea ha informado este lunes de que esos aviones sobrevolarán la trayectoria del eclipse a entre 30.000 y 36.000 pies de altitud, es decir, entre unos 9.000 y 11.000 metros.
Según las rutas y los horarios previstos, los pasajeros de los vuelos Barcelona-Lisboa y Palma-Lisboa coincidirán con la totalidad del eclipse, cuando la Luna cubre por completo el disco solar durante unos instantes. Otros nueve vuelos atravesarán zonas próximas a la trayectoria y permitirán contemplar el eclipse de forma parcial, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Se trata de las rutas entre Lisboa y Barcelona; Bilbao y Alicante; Sevilla y Santiago de Compostela; Barcelona, Ibiza, Valencia y Málaga con París, y de Ibiza con Málaga y Sevilla.
La compañía repartirá a bordo gafas homologadas para que los viajeros puedan seguir el fenómeno con la protección adecuada a través de las ventanillas del avión. Los especialistas advierten de que mirar el Sol sin filtros certificados, incluso durante las fases parciales, puede causar lesiones oculares graves e irreversibles.
Vueling ha destacado también que su red conecta con los principales puntos de la franja de totalidad, desde el litoral cantábrico y atlántico hasta el Mediterráneo. El del 12 de agosto será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular desde 1905, un fenómeno que ha disparado las reservas turísticas en la franja de totalidad.
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