Los turistas de Ibiza quedan más satisfechos con los hoteles más modestos que con los lujosos

Paradójico, pero cierto. Los turistas que acoge Ibiza estuvieron más a gusto en hoteles de baja gama que en los que ofrecen mayores prestaciones entre principios de año y el 8 de junio. Según la plataforma de datos del Consell Insular SIT Eivissa, los establecimientos que se llevan mejores valoraciones son los de dos estrellas, que alcanzan un 84,2% de satisfacción. Le siguen en este ranking los de una estrella, que se quedan en el 80,7%, y los de cuatro, que reciben un 78,4%. Los peor evaluados de la isla son los de tres estrellas, que llegan al 70,3% de valoración positiva y los de cinco, que solo acumulan un 67,3%.

A juzgar por las cifras que ofrece la web, los hoteles de Sant Antoni son los más eficientes en la relación satisfacción-precio. Así, los clientes pagaron 1,56 euros por cada punto porcentual de valoración que atribuyeron al hotel. Les siguen en esta clasificación los establecimientos de Vila, que alcanzaron los 2,18 euros; los de Santa Eulària, con 2,42, y los de Sant Josep, con 2,66. Cierran la lista los establecimientos de este tipo de Sant Joan, cuyos huéspedes desembolsaron 2,86 euros por cada punto porcentual de satisfacción. La media de toda Eivissa fue de 2,18 euros.

En este apartado se debe matizar que las variaciones en la evaluación de los clientes son mucho menos pronunciadas entre municipios que los diferenciales en el importe que pagan. Por lo tanto, la estadística parece indicar que un mayor precio del alojamiento no tiene por qué corresponderse con una mayor satisfacción con el establecimiento.

Aquí parece estar el secreto del éxito de Sant Antoni, cuya planta hotelera es la más centrada en alojamientos más modestos, que son los que dejan a sus clientes más contentos. De hecho, el 53% de los establecimientos del municipio registrados en la base de datos son de una o dos estrellas, proporción que desciende hasta el 17% en Sant Joan, el municipio a la cola en este apartado. En esta línea, el territorio más al norte de la isla es el que concentra el precio medio más alto, que se queda en 236 euros. Los negocios de este sector del municipio portmanyí solo alcanzan los 120 euros de promedio.

¿Qué valoran los turistas?

Otra pregunta que podríamos hacernos es por qué los huéspedes valoran mejor los hoteles más modestos. La respuesta puede pasar por que los atributos de los establecimientos que más elogios recibieron a nivel insular son los menos dependientes de la gama del negocio. Así, los clientes otorgaron a la ubicación un 93,5% de satisfacción, un 88,6% a la limpieza y un 87,3% a la calidad del servicio. Por otra parte, sí se observó una menor valoración en apartados que están relacionados con la gradación del negocio, como la comida y la habitación en la que se instaló el cliente. Ambas acumularon evaluaciones del 74,8% y un alarmante 43,7%, respectivamente.

Por municipios, los hoteles del municipio de Sant Joan fueron los más apreciados por los turistas que visitan Eivissa y acumularon un 82,5% de valoraciones satisfactorias. Según indica el portal de datos, los establecimientos de este tipo de Santa Eulària, la ciudad de Vila y Sant Antoni se encuentran en niveles similares de evaluación. Así, suman un 80,1%, 77,5% y 76,8% de comentarios positivos, respectivamente. Los alojamientos hoteleros de Sant Josep aparecen un poco más descolgados y se quedan en el 70,1%.

Este liderazgo de Sant Joan tiene un aspecto negativo y es que la satisfacción de los clientes se redujo un 5,7% en comparación con el mismo periodo de 2025. Lo mismo puede decirse del contento con este tipo de negocios de Sant Antoni, que registró una bajada del 2,5%, y los de Sant Josep, que descendió un 1,5%.

El resto de municipios de la isla contó con huéspedes hoteleros más contentos con el servicio entre los dos espacios de tiempo estudiados. De esta manera, la satisfacción de los clientes que se alojaron en estos establecimientos de la capital de la isla aumentó un 0,6% y los de Santa Eulària contabilizaron un 4,7% de subida. En total, apenas hay variación en las valoraciones agregadas para toda la isla de Eivissa, ya que solo crecieron un 0,2% entre los primeros meses de 2025 y los de 2026.

Los italianos, los más agradecidos

Por lo que respecta al país de procedencia de los visitantes, los italianos fueron los más agradecidos con los hoteles locales y sus valoraciones positivas alcanzaron el 82,1% en los datos disponibles de este año. Esta nacionalidad alcanzó el segundo puesto en las evaluaciones de las mismas fechas de 2025, cuando su satisfacción se quedó en un 82,2%. En aquel periodo hubo un éxito casi unánime entre los austríacos, que salieron contentos con su alojamiento en un 97,6% de las ocasiones que visitaron la isla. La página web no ofrece información sobre los turistas de esta nación en 2026.

El país farolillo rojo en los datos de 2026 es Estados Unidos, cuyos turistas solo concedieron un 36,4% de valoración positiva a los hoteles en los que pernoctaron. Los visitantes de esta nacionalidad solo se repartieron por los municipios de Eivissa y Sant Josep y les otorgaron evaluaciones del 37,1% y el 35,7%, respectivamente.