Trabajar durante el eclipse en Ibiza y Formentera: la documentación que habrá que llevar

El Govern balear ha recordado que los trabajadores que tengan que acudir a su puesto durante el eclipse solar del próximo miércoles 12 de agosto deberán llevar la documentación necesaria para poder acceder a las zonas con restricciones de tráfico.

Según ha informado la conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, los empleados de establecimientos situados en las áreas afectadas tendrán que portar el contrato de trabajo, un certificado de empresa o las nóminas para justificar el motivo de su desplazamiento. Esta será, con carácter general, la documentación requerida a los trabajadores durante la jornada del eclipse en el conjunto de las Islas.

Las restricciones generales de tráfico están previstas a partir de las 15 horas, aunque los cortes podrán adelantarse si las autoridades lo consideran necesario. El Govern recomienda planificar los desplazamientos con antelación y evitar los trayectos innecesarios para prevenir retenciones durante la observación del fenómeno.

Casos específicos en Sant Josep

En Sant Josep de sa Talaia, el Ayuntamiento también ha habilitado un formulario para solicitar el acceso a las zonas sujetas a restricciones de tráfico. Las personas, empresas o vehículos que necesiten entrar en estas áreas deberán cumplimentar la solicitud y aportar la documentación acreditativa correspondiente.

La respuesta se enviará por correo electrónico y, en caso de concederse, la autorización será válida únicamente para la persona o entidad identificada, así como para la matrícula, zona, fecha y horario autorizados.

Restricciones desde las 15 horas

El Govern recuerda que el detalle concreto de las vías afectadas puede consultarse en el apartado 'Medidas de control, restricción y cierre'. La previsión general es que el tráfico en estas carreteras quede restringido a partir de las 15 horas, si bien los cortes podrán adelantarse cuando las autoridades lo estimen necesario. En todo caso, sí podrán circular por las zonas restringidas los residentes, los trabajadores del área y el resto de personas que acrediten debidamente el motivo del desplazamiento.

La recomendación del Govern sigue siendo planificar los trayectos con tiempo y evitar al máximo los desplazamientos innecesarios, tanto por parte de residentes como de turistas, con el objetivo de prevenir retenciones y garantizar una observación segura del eclipse.

Un dispositivo para evitar colapsos

El miércoles 12 de agosto, Baleares vivirá un eclipse solar total que atraerá a miles de personas hacia la costa, los miradores y los espacios naturales. Para garantizar la seguridad vial y evitar el colapso de los accesos, el Govern ha preparado, de forma coordinada con los ayuntamientos y los servicios de emergencias, un dispositivo de seguridad pública y de protección del territorio.

El Ejecutivo autonómico insiste en que el dispositivo no cierra las islas ni impide la movilidad. Lo que se hará será cortar o regular el tráfico en los accesos de una veintena de carreteras que conducen a espacios naturales, faros, miradores y playas, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar que los servicios de emergencia puedan acceder siempre que sea necesario.

Durante las horas de restricción no se podrá acceder con vehículo a estas zonas, o el acceso quedará limitado, salvo para los colectivos exceptuados que puedan acreditar el motivo del desplazamiento.

Toda la información sobre las restricciones y la documentación necesaria para acreditar las excepciones puede consultarse en la web oficial habilitada por el Govern para el eclipse: http://eclipsisegur.caib.es.