A concurso la renovación de las redes de agua de Sant Joan y Sant Miquel

El Ayuntamiento de Sant Joan ha sacado a licitación dos actuaciones para renovar las redes de abastecimiento de agua potable de los núcleos urbanos de Sant Joan y Sant Miquel. Las dos obras supondrán una inversión conjunta de 269.092,14 euros y permitirán sustituir diversos tramos de las conducciones actuales con el objetivo de mejorar la capacidad, fiabilidad y eficiencia del sistema municipal de abastecimiento.

“El agua es uno de los recursos más valiosos que tenemos”, ha destacado la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, que ha defendido la necesidad de seguir invirtiendo en la mejora de la red municipal para ofrecer “un servicio de mayor calidad a los vecinos” y avanzar hacia una gestión “más eficiente y sostenible”.

Renovación de la red en Sant Joan

La primera actuación se desarrollará en el núcleo de Sant Joan y contempla la renovación de varios ramales de la red de abastecimiento situados en la plaza de España y en la calle Mossèn Vicent Ferrer i Guasch. Las conducciones actuales se sustituirán por nuevas tuberías de mayor capacidad y mejores prestaciones. El proyecto incluye también la reposición de válvulas y otros elementos auxiliares de la red, pruebas hidráulicas y de desinfección, conexiones con las instalaciones existentes, reposición de pavimentos y todas las actuaciones necesarias para garantizar la puesta en funcionamiento del nuevo sistema.

El presupuesto base de licitación asciende a 152.326,90 euros y el plazo de ejecución previsto es de 84 días, equivalente a 12 semanas. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 26 de agosto.

Mejora del abastecimiento en Sant Miquel

La segunda licitación afecta al núcleo de Sant Miquel y permitirá renovar distintos tramos de la red municipal de abastecimiento en las calles Vicent Serra, Joan Planells i Torres y Marià Villangómez. En este caso, las antiguas conducciones se sustituirán por nuevas tuberías de polietileno de alta densidad, un material que ofrece mayor resistencia y durabilidad.

El proyecto incluye la renovación de válvulas, acometidas domiciliarias, registros y conexiones entre ramales, además de pruebas de presión y estanqueidad, limpieza y desinfección de la red, reposición de pavimentos e instalación de canalizaciones para futuras infraestructuras municipales. Con ello, el Ayuntamiento busca reducir futuras afecciones sobre la vía pública.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 116.765,24 euros y un plazo de ejecución de 98 días, equivalente a 14 semanas. El plazo para presentar ofertas también permanecerá abierto hasta el 26 de agosto. Marí ha subrayado que estas obras permitirán “reducir averías, mejorar el rendimiento de la red y seguir optimizando el aprovechamiento del agua”, una prioridad, ha añadido, para un municipio comprometido con la sostenibilidad y la mejora de los servicios públicos.

Con estas dos licitaciones, el Ayuntamiento de Sant Joan continúa con su estrategia de renovación progresiva de las infraestructuras hidráulicas municipales, con el objetivo de minimizar pérdidas de agua, incrementar la eficiencia del sistema de distribución y ofrecer un servicio más fiable tanto a residentes como a visitantes.