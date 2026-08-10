Sant Antoni destina 100.000 euros a mejorar la accesibilidad de los locales comerciales

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha puesto en marcha por primera vez una convocatoria de subvenciones destinada a financiar actuaciones de mejora de la accesibilidad en locales comerciales y de servicios situados en suelo urbano del municipio.

La línea de ayudas cuenta con un presupuesto total de 100.000 euros y tiene como objetivo facilitar la adecuación de los establecimientos a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Las subvenciones podrán solicitarse hasta el 8 de octubre y están dirigidas a personas físicas y jurídicas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de locales que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Las actuaciones deberán realizarse en locales situados en suelo urbano, según la calificación establecida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que dispongan de una actividad en ejercicio.

Las ayudas están destinadas a garantizar un itinerario accesible desde la vía pública hasta el interior del establecimiento, así como a la adaptación de espacios. Entre las actuaciones subvencionables figuran la instalación de rampas y plataformas elevadoras, la eliminación de escalones, la automatización de puertas, la adaptación de aseos y mostradores, la señalización accesible y otras intervenciones previstas en la normativa vigente.

La subvención podrá cubrir hasta el 80% del coste total subvencionable de las obras, con un importe máximo de 15.000 euros por solicitud. En ningún caso la ayuda podrá superar el coste real de la actuación.

La convocatoria incluye como gastos subvencionables aquellos directamente vinculados a la ejecución de las obras, como trabajos de construcción, adquisición e instalación de equipamientos y honorarios técnicos. También se podrán incluir la redacción de proyectos, informes técnicos y certificados necesarios.

Podrán acogerse igualmente a estas ayudas las obras de accesibilidad ejecutadas desde el 1 de enero de 2026, tanto si ya han finalizado como si están en ejecución, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, del 8 de agosto al 8 de octubre de 2026. Las solicitudes se podrán presentar a través del trámite específico “Urbanismo. Ayudas para mejora de la accesibilidad en locales en suelo urbano de Sant Antoni de Portmany”, disponible en la sede electrónica municipal, así como de forma presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), con cita previa.

La convocatoria y las bases reguladoras están disponibles en la web municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sant Antoni. Con esta primera línea de ayudas, el Consistorio pretende facilitar que los establecimientos del municipio puedan adaptar sus espacios, eliminar barreras arquitectónicas y garantizar una mayor igualdad en el acceso y uso de los locales comerciales y de servicios.