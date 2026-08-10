Rodri Hernández, cazado de fiesta en una discoteca de Ibiza

Ibiza sigue con su colección de futbolistas campeones del pasado Mundial como si fueran cromos. El último en la lista es el capitán de la sección española, Rodri Hernández, que aparece posando en unas imágenes que compartió la fiesta 'Bresh' de Amnesia en su cuenta de Instagram. En ellas se le ve con amigos y bailando con cierta timidez. Este evento es un auténtico imán para la selección española, ya que también atrajo a Ferran Torres, Marcos Llorente y Marc Pubill.

El jugador madrileño se ha manifestado en varias ocasiones en contra de tener presencia en las redes sociales para mantener su privacidad al máximo y porque no está interesado en convertirse en una celebridad. A pesar de querer mantener un perfil bajo en la vida pública, sus actuaciones sobre el terreno de juego le señalan como uno de los futbolistas más destacados del planeta. Así lo confirman su Balón de Oro conseguido en 2024 y su premio al mejor jugador del Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

En estos momentos, Rodri está en negociaciones para incorporarse al FC Barcelona después de pasar siete campañas en el Manchester City. El entrenador del club británico, Enzo Maresca, ya ha confirmado que cuenta con el centrocampista para la próxima temporada, por lo que no está claro que el jugador vaya a ponerse a las órdenes de Hansi Flick próximamente.