Fiestas de Sant Llorenç | Día Grande
Ritmos cubanos y tradiciones ibicencas en Sant Llorenç
El artista Eribertho Cruz actuará esta noche, justo antes del grupo Esta me la sé. Por el día, desfile de carros, misa y ‘ball pagès’
Sant Llorenç celebra este lunes, 10 de agosto, el día grande de sus fiestas. La jornada llega después de varias actividades ya desarrolladas en el marco del programa festivo y concentrará algunos de los actos más tradicionales y multitudinarios de la celebración.
La programación arrancará a las cinco de la tarde con una exposición de vehículos a motor organizada por Ibiza Club 4X4 y Club Pitiús. Poco después, el porxet de missa acogerá una actuación de la Escola de Música de Sant Joan, con Gabriel de Miranda a la guitarra y Zuzsanna Rozsa al violonchelo.
A las seis y media de la tarde tendrá lugar la misa solemne, uno de los actos centrales de la jornada. Al finalizar, aproximadamente una hora después, llegará uno de los momentos más vinculados a la tradición local, con el desfile de carros típicos.
La cultura popular continuará con una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Labritja. Los asistentes también podrán degustar dulces típicos ofrecidos por el Ayuntamiento de Sant Joan, en un momento de encuentro entre vecinos y turistas que se acerquen a curiosear.
A las ocho y media de la tarde está prevista la entrega de trofeos, antes de que la música tome el relevo en la recta final de la celebración. Será media hora después cuando dé comienzo el concierto del artista cubano Eribertho Cruz. En torno a las once de la noche, el grupo Esta Me La Sé tomará el relevo y pondrá el broche musical al día grande de Sant Llorenç.
El programa continuará con el homenaje a la tercera edad del domingo 16 de agosto, día en que se inaugurará la exposición de Mar Torres Marí, habrá misa, ball pagès y el baile del Grup de Danses d’Alzira.
- Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
- Cómo salvar las plantas del calor extremo: las claves para regarlas sin dañarlas
- Compran todas las langostas de un restaurante de Ibiza para liberarlas en el mar: '2.600 euros la joda
- Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
- Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza
- La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb
- Sant Josep multa a los propietarios de chalés donde se han detectado fiestas ilegales
- Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera