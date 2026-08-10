Ritmos cubanos y tradiciones ibicencas en Sant Llorenç

Sant Llorenç celebra este lunes, 10 de agosto, el día grande de sus fiestas. La jornada llega después de varias actividades ya desarrolladas en el marco del programa festivo y concentrará algunos de los actos más tradicionales y multitudinarios de la celebración.

Foto de archivo del día grande de Sant Llorenç. | | DANIEL ESPINOSA

La programación arrancará a las cinco de la tarde con una exposición de vehículos a motor organizada por Ibiza Club 4X4 y Club Pitiús. Poco después, el porxet de missa acogerá una actuación de la Escola de Música de Sant Joan, con Gabriel de Miranda a la guitarra y Zuzsanna Rozsa al violonchelo.

A las seis y media de la tarde tendrá lugar la misa solemne, uno de los actos centrales de la jornada. Al finalizar, aproximadamente una hora después, llegará uno de los momentos más vinculados a la tradición local, con el desfile de carros típicos.

La cultura popular continuará con una exhibición de ball pagès a cargo de sa Colla de Labritja. Los asistentes también podrán degustar dulces típicos ofrecidos por el Ayuntamiento de Sant Joan, en un momento de encuentro entre vecinos y turistas que se acerquen a curiosear.

A las ocho y media de la tarde está prevista la entrega de trofeos, antes de que la música tome el relevo en la recta final de la celebración. Será media hora después cuando dé comienzo el concierto del artista cubano Eribertho Cruz. En torno a las once de la noche, el grupo Esta Me La Sé tomará el relevo y pondrá el broche musical al día grande de Sant Llorenç.

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El programa continuará con el homenaje a la tercera edad del domingo 16 de agosto, día en que se inaugurará la exposición de Mar Torres Marí, habrá misa, ball pagès y el baile del Grup de Danses d’Alzira.